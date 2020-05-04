Открытие индекса Мосбиржи в понедельник пройдет в диапазоне 2600-2625 пунктов - ИК "Алго Капитал"

Открытие индекса Мосбиржи в понедельник пройдет со спадом в пределах 1-2%, в диапазоне 2600-2625 пунктов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с достаточно сильным спадом в пределах 1-2%, в диапазоне 2600-2625 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2590, 2580 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2650, 2660 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет явное ухудшение внешнего фона, случившееся в конце прошлой недели и утром. Позднее указанный индекс может перейти в состояние консолидации вблизи уровня открытия", - указывает старший риск-менеджер ИК Виталий Манжос.

Ключевым внешним индикатором для участников локальных торгов во второй половине дня останется динамика нефтяных фьючерсов. Косвенное влияние на ход торгов в России может оказать вечерняя публикация мартовской статистики по изменению объема промышленных заказов в США (17:00 мск).