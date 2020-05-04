Газпромбанк снизил оценку GDR "Системы" на 4%, подтвердив рекомендацию "выше рынка"

Газпромбанк (MOEX: GZPR) понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) АФК "Система" (MOEX: AFKS) с $5 до $4,8 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков банка Игоря Гончарова и Дениса Степанова.

Рекомендация "выше рынка" для бумаг компании аналитиками была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "Системы", основанный на оценках аналитиков 9 инвестиционных банков, составляет $5,46 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать" ("выше рынка").

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $3,95 за штуку.