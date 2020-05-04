Скорее всего, ЦБ постарается удержать курс рубля в диапазоне 73-75 за доллар - "Алор Брокер"

Пара доллар/рубль на западных площадках под "занавес" недели ушла в район 75,5, где проходит серьезное сопротивление дальнейшей девальвации рубля, констатирует аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. Однако в понедельник с утра на малоликвидном рынке форекс курс российской валюты откатил в район 75 - рублевые "медведи" опасаются выхода на торги Банка России с его валютными интервенциями. Скорее всего, ЦБ постарается удержать курс в диапазоне 73-75, стабильностью рубля создавая хорошие возможности для Минфина продолжить успешно размещать ОФЗ, отмечает в своем комментарии А. Антонов.