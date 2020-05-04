Май на рынке акций начнется с падения - "Алор Брокер"

Рынок акций первую половину понедельника проведет в "красной" зоне с потерями в 3-5%, сообщается в комментарии "Алор Брокер".

Внешний фон к открытию российского рынка в понедельник складывается неблагоприятный, констатирует аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. В пятницу, когда в России праздновалось 1 мая, американский рынок акций ушел вниз более чем на 2,5%. Одной из причин падения стал рост опасений, что безработицу в Штатах быстро обуздать не удастся. В понедельник американские фьючерсы с утра снижаются еще на три четверти процента.

В понедельник дешевеет все: нефть, промышленные металлы и даже золото. "Это наводит на мысль, что на рынке началась очередная волна распродаж. Но вряд ли она будет длительной и глубокой, в мире слишком много напечатано денег, и этот фактор будет поддерживать биржевые активы", - пишет А. Антонов.

"В таких условиях первую половину дня мы проведем в "красной" зоне с потерями в 3-5 процентов. Ситуация усугубится низкой ликвидностью рынка: многие трейдеры продолжат отдыхать и в торгах участия не примут. Как ни странно это звучит, но "лучше рынка" могут быть акции нефтяных компаний, поскольку цены на нефть слабо реагируют на волну всеобщего пессимизма и остаются выше 25 долларов за баррель. Пока мы рекомендуем воздержаться от среднесрочных покупок. Скоро у нас завершится сезон закрытия реестров на получение дивидендов за прошлый год, рынок лишится этой поддержки и вполне может сходить сильно вниз", - отмечает специалист компании.