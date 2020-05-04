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04 мая 2020 года 09:34
Май на рынке акций начнется с падения - "Алор Брокер"
Рынок акций первую половину понедельника проведет в "красной" зоне с потерями в 3-5%, сообщается в комментарии "Алор Брокер". Внешний фон к открытию российского рынка в понедельник складывается неблагоприятный, констатирует аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. В пятницу, когда в России праздновалось 1 мая, американский рынок акций ушел вниз более чем на 2,5%. Одной из причин падения стал рост опасений, что безработицу в Штатах быстро обуздать не удастся. В понедельник американские фьючерсы с утра снижаются еще на три четверти процента. В понедельник дешевеет все: нефть, промышленные металлы и даже золото. "Это наводит на мысль, что на рынке началась очередная волна распродаж. Но вряд ли она будет длительной и глубокой, в мире слишком много напечатано денег, и этот фактор будет поддерживать биржевые активы", - пишет А. Антонов. "В таких условиях первую половину дня мы проведем в "красной" зоне с потерями в 3-5 процентов. Ситуация усугубится низкой ликвидностью рынка: многие трейдеры продолжат отдыхать и в торгах участия не примут. Как ни странно это звучит, но "лучше рынка" могут быть акции нефтяных компаний, поскольку цены на нефть слабо реагируют на волну всеобщего пессимизма и остаются выше 25 долларов за баррель. Пока мы рекомендуем воздержаться от среднесрочных покупок. Скоро у нас завершится сезон закрытия реестров на получение дивидендов за прошлый год, рынок лишится этой поддержки и вполне может сходить сильно вниз", - отмечает специалист компании.
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06 мая 2020 года 10:13
Аналитики "БКС Брокер" считают, что, с технической точки зрения, котировки ближних фьючерсов вполне могут на волне спекулятивного интереса достичь апрельских максимумов в районе $35-36 за баррель нефти, однако даже нынешние $31 за баррель Brent выглядят весьма оптимистично для краткосрочной... читать дальше
.06 мая 2020 года 09:35
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник. Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду в основном повышаются. Цены на нефть эталонных марок слабо меняются в ходе торгов в среду после уверенного роста накануне. читать дальше
.05 мая 2020 года 15:34
Julius Baer рекомендует воздерживаться от инвестиций в облигации низкого инвестиционного уровня, говорится в комментарии банка. "Мы продолжаем предпочитать умеренный кредитный риск на рынке облигаций, учитывая ожидания прохождения экономикой США дна рецессии и политику американского регулятора,... читать дальше
.05 мая 2020 года 14:25
После рассмотрения опубликованного компанией Pfizer отчета за первый квартал аналитики ГК "ФИНАМ" считают акции Pfizer привлекательными для вложений и недооцененными с фундаментальной точки зрения, отмечается в комментарии инвесткомпании. "Мы сохраняем для акций Pfizer рекомендацию "Покупать",... читать дальше
.05 мая 2020 года 13:04
ГК "ФИНАМ" по-прежнему рекомендует "Покупать" акции Cummins, но ввиду ситуации снижает целевую цену, говорится в комментарии аналитики инвесткомпании Вадима Сысоева. "Финансовые результаты Cummins за первый квартал 2020 года оказались лучше ожиданий аналитиков, несмотря на распространение... читать дальше
.05 мая 2020 года 11:14
Американская пивоваренная компания Molson Coors Beverage отчиталась об убытке в первом квартале, однако скорректированная прибыль и выручка оказались выше усредненных прогнозов аналитиков, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". "Тем не менее, мы продолжаем рассматривать бумаги компании в качестве... читать дальше
.05 мая 2020 года 09:17
Фондовый рынок США завершил торги в плюсе, подорожали акции технологических компаний. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут на торгах во вторник. Нефть дорожает на фоне надежд на восстановление спроса, Brent на уровне $28,26 за баррель. читать дальше
.04 мая 2020 года 13:47
"Аппетит" к риску в понедельник практически отсутствует, поэтому можно ждать, что S&P500 в ходе предстоящих торгов опустится до 2800 пунктов, сообщается в комментарии ИК "Фридом Финанс". Техническая картина по S&P500 по-прежнему выглядит неплохо, несмотря на снижение последних дней, отмечает... читать дальше
.04 мая 2020 года 12:51
Снятие ограничений естественным образом оживит экономики стран и увеличит спрос на нефть - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
Шагам в сторону баланса спроса и предложения на рынке нефти будет способствовать ожидаемое уже в мае начало постепенного сокращения карантинных мероприятий в разных странах, снятие ограничений естественным образом оживит экономику и увеличит спрос на нефть, говорится в комментарии ИК "Церих... читать дальше
.04 мая 2020 года 09:37
В пятницу, 1 мая, американский рынок акций упал. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона падают в понедельник. Цены на нефть опускаются в понедельник. читать дальше
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