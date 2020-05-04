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04 мая 2020 года 09:14
Citi поднял оценку GDR НОВАТЭКа на 17%, сохранив рекомендацию "держать"
Citi повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) со $120 до $140 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Алистера Сайма, Кейт О'Салливан и Оливера Коннора. Рекомендация "держать" для бумаг компании была оставлена без изменения. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "НОВАТЭКа", основанный на оценках аналитиков 16 инвестиционных банков, составляет $159,2 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $140,4 за штуку.
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Компании упоминаемые в новости: Новатэк
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