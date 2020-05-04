Открытие российского фондового рынка в понедельник будет отрицательным - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

Открытие российского фондового рынка в понедельник будет отрицательным, говорится в комментарии ИК "Церих Кэпитал Менеджмент".

Индекс "Московской биржи" на прошлой неделе не смог закрепиться выше 2713,5, а американский индекс S&P-500 в пятницу на часовых графиках пробил вниз восходящий тренд, начало которому было положено 23 марта 2020 г. В пятницу индекс Nasdaq упал на 3,6%, а индекс S&P-500 опустился на 2,9%.

Азиатские рынки в понедельник снижаются, фьючерс на открытие американского рынка находится в отрицательной зоне. В пятницу российский индекс MSCI Russia Capped закрылся со снижением 3,11%, что указывает на отрицательное открытие российского фондового рынка в понедельник, считает директор по аналитике ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.

Нефтяным ценам сейчас сложно продолжать свой рост из-за торгового противостояния США и Китая. В США восстановление экономики начнется не раньше второго полугодия, поэтому проблема переизбытка нефти в мае останется актуальной. В США количество работающих сланцевых вышек снизилось до 325 (самый низкий показатель за 4 года). Тяжелые времена для нефтяников - в пятницу индекс нефтегазовых компаний США (NYSE ARCA OIL and GAS) обвалился на 6,5%.

"Вероятно, на этой неделе индекс Мосбиржи снизится в район 2475 и далее возможны варианты. Или от этого уровня произойдет отскок наверх, или он будет пробит вниз и индекс будет снижаться как минимум до мартовских минимумов. Первый вариант пока кажется более вероятным. В любом случае на уровне 2475 надо быть осторожнее с "короткими" позициями", - указывает А. Верников.