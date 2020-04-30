Цена на нефть Brent во 2 кв. составит 27-29 долл./барр. с провальным апрелем и постепенным улучшением с конца мая - Промсвязьбанк

Цена на нефть Brent во 2 кв. составит 27-29 долл./барр. с провальным апрелем и постепенным улучшением с конца мая - к 30-35 долл./барр. к концу года, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Полная себестоимость добычи нефти с налогами что в России, что в Америке составляет 32+ долл./барр., что ставит под угрозу нефтяную отрасль обеих стран.

"Реанимирование в апреле сделки ОПЕК+ (сокращение на 9,7 млн барр./день на май-июнь 2020 г., далее на 7,7 млн барр./день) позволит лишь немного облегчить провальный по спросу 2 квартал, но о балансировке рынка речи идти не может, - полагают аналитики Промсвязьбанка. - Оцениваем навес предложения в мире в 1-м полугодии суммарно в 17 млн барр./день, а в среднем по году - в 5 млн барр./день. Сделка ОПЕК+ только со 2-го полугодия постепенно начнет снижать профицит предложения, а потом уже убирать накопленные излишки, сформировавшиеся из-за перепроизводства".