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30 апреля 2020 года 19:18

Наиболее уязвимо выглядят в плане сокращения дивидендных выплат "голубые фишки" банковского и нефтяного сектора - Промсвязьбанк

Неизбежное сильное сокращение денежных потоков в ближайшие кварталы ставит вопрос сокращения дивидендных выплат в этом и следующем году, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Причем наиболее уязвимо, по мнению аналитиков банка, в настоящее время смотрятся "голубые фишки" нефтяного и банковского сектора. Первые - в силу обвала цен на нефть и перспективы сжатия экспорта вследствие сделки ОПЕК+, вторые - из-за характера карантинных шоков, вынуждающих опасаться снижения платежной дисциплины /кредитоспособности заемщиков.

По мнению экспертов банка, наиболее защищены от текущих шоков в условиях сдержанной волатильности рубля большинство внутренних секторов. "Ожидаемое ухудшение дивидендного профиля рынка, хотя и носящее, по нашему убеждению, временный характер, и медленное, как мы опасаемся, восстановление цен на нефть способны сдерживать рост рынка к фундаментально обоснованным уровням и заставляет прогнозировать повышенную турбулентность в середине года. Мы понижаем свой базовый целевой ориентир по индексу Мосбиржи на 2020 год до 2900 пунктов. Но по-прежнему позитивно смотрим на рынок, отмечая долгосрочную привлекательность российского рынка и перспективу восстановления дивидендных выплат в отсутствие затягивания карантинных шоков", - отмечают аналитики ПСБ.

Эксперты банка представили защитные и наиболее крепкие инвестидеи:

Полюс: в условиях почти безграничного предоставления ликвидности и низких процентных ставок и в связи с ухудшением экономических перспектив золото продолжает пользоваться спросом и быть привлекательным для инвестиций активом.

Магнит: ключевой бенефициар ситуации с распространением коронавируса. Хотя Магнит не является полностью невосприимчивым к экономическому спаду, но краткосрочные денежные потоки имеют меньший риск по сравнению с другими отраслями.

МТС: невысокая корреляция с индексом МосБиржи плюс стабильность операционных показателей и вероятность сохранения сравнительно высокой дивидендной доходности.

НОВАТЭК: у компании крепкий баланс, а FCF должен поддерживаться с помощью платежей по проекту Арктик СПГ-2 и Ямал. Долгосрочная динамика отрасли СПГ пока не изменилась, равно как и положение Новатэка в нижней части кривой затрат.

Сургутнефтегаз: за счет огромной валютной подушки на балансе компании (более 50 млрд долл.) выигрывает от обесценения курса рубля. Держатели привилегированных акций могут рассчитывать на повышенные дивиденды в 2020 г., оценка аналитиков Промсвязьбанка - 9,7 руб./акция.

ГМК "Норильский Никель": несмотря на высокие макроэкономические риски, очевиден потенциал роста акций на фоне сравнительно недорогих метрик по мультипликаторам и дивидендной доходности более 10% при более слабом курсе рубля.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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