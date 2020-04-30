ВВП РФ может упасть на 2-7% в 2020г, но начнет восстанавливаться уже в 2021г - Sova Capital

Падение ВВП РФ может составить 2-7% в 2020 году, говорится в обзоре экономиста инвесткомпании Sova Capital Артема Заигрина. Между тем эксперт ожидает, что восстановление российской экономики начнется уже в 2021 году.

В рамках базового сценария Заигрин оценивает возможное снижение ВВП РФ на уровне 3,7% в 2020 году при цене нефти марки Urals в районе $31,6 за баррель. Как полагает эксперт, в данных условиях инфляция по итогам года составит 3,7%, дефицит бюджета - 4-6% ВВП, а ключевая ставка снизится до 4,5%.

"В базовом сценарии изоляционные меры, которые были введены в РФ в конце марта, к началу июня будут значительно ослаблены. Шоки на мировом рынке исчезнут, это позволит ценам на нефть восстановиться до $36 за баррель в четвертом квартале 2020 года", - говорится в обзоре.

Как полагает Заигрин, наиболее глубокое падение ВВП РФ, скорее всего, будет зафиксировано во втором квартале 2020 года: на 7,7%. Экономика пострадает как от внешних, так и от внутренних шоков. В частности, аналитик ожидает, что безработица в РФ вырастет до 9,2% во втором и третьем кварталах текущего года.

В рамках негативного сценария падение ВВП РФ в 2020 году составит 6,7%, инфляция ускорится до 5,5%, а цены на нефть марки Urals будут находиться на уровне $21 за баррель. Ключевая ставка в этом случае останется на уровне 5,5%.

При позитивном развитии обстоятельств, если цены на нефть вырастут до $37 за баррель, падение ВВП РФ в 2020 году ограничится 2,1%, инфляция составит 3,2%, а ключевая ставка снизится до 4,5%.