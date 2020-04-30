Золото во 2 квартале 2020г может подорожать до 1850-1900 долл./унц. - Промсвязьбанк

Золото во 2 квартале 2020г может подорожать до 1850-1900 долл./унц., сообщается в обзоре Промсвязьбанка. "Ухудшение экономических перспектив и неопределенности при смягчении монетарной политики - это поворотный момент для восходящей динамики цен золота", - отмечают эксперты банка.

По мнению аналитиков банка, в текущих условиях золото пользуется спросом за счет: 1) более низкой альтернативной стоимости; 2) падения реальных ставок (минимумы с 2011 года); 3) притока вложений в "золотые" ETF фонды исторический максимум.

Негативное влияние на рост стоимости золота во 2П 2020г., на взгляд экспертов Промсвязьбанка, способно оказать: 1) укрепление доллара США; 2) использование золота как средства хеджирования для покрытия потерь инвесторов в других классах активов; 3) снижение спроса на ювелирное золото из-за коронавируса.

"Мы ожидаем, что спрос на золото будет оставаться высоким до тех пор, пока не стабилизируются экономические условия и не начнется улучшение прогнозов. Во 2 кв. цены на золото могут достигнуть уровня в 1850-1900 долл. унц. Прогнозная среднегодовая цена: 1610 долл./унц.", - прогнозируют аналитики Промсвязьбанка.