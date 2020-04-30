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30 апреля 2020 года 18:55
Julius Baer ожидает сильного снижения ВВП США во втором квартале 2020 года
Согласно первым официальным данным по первому кварталу текущего года, ВВП США снизился за этот период сильнее, чем ожидалось, показав самое большое падение со времен финансового кризиса 2007-2008 гг., сообщается в комментарии Julius Baer. "При этом опубликованные данные показывают лишь начало циклического спада в экономике США, связанного с пандемией COVID-19, - подчеркивает главный экономист банка Янвиллем Акет. - Вызванный карантинными мерами экономический спад пришелся на конец марта, поэтому полный масштаб негативных последствий начнет ощущаться во втором квартале текущего года, а дно рецессии пока что находится вне поля зрения. Это является достаточным основанием для сохранения нервных настроений на рынках". Согласно предварительным оценкам, ВВП США в первом квартале 2020 года показал снижение на 4,8% в годовом выражении, что является самым сильным падением с первого квартала 2009 года. Этот результат оказался хуже консенсус-прогноза, согласно которому сокращение ВВП не должно было превысить 4%. Тем не менее, эксперт полагает, что этот спад является лишь началом развивающейся рецессии в первой половине текущего года, потому что спад экономической активности в США, связанный с введением карантинных мер, начался в последние две недели марта. Самым сильным драйвером сокращения ВВП США в первом квартале стало резкое падение потребительских расходов. На частное потребление приходится более двух третей ВВП США, и оно оказалось под влиянием резкого падения спроса по причине закрытия целых секторов услуг, включая путешествия, туризм, гостиничный сектор и развлечения. Так, потребительские расходы в секторе услуг снизились на 5%, покупки товаров длительного пользования - на 1,3%. Лишь расходы на товары краткосрочного пользования, включая продукты питания и напитки, выросли на 0,9%. В ходе первого квартала частные бизнесы сокращали запасы и четвертый квартал подряд продолжили сокращать инвестиции, что вылилось в снижение ВВП на 1,2%. Активное сжатие сегментов экономики полностью перевесило положительный рост сектора жилья на 0,7% и чистого экспорта на 1,3%. Государственные расходы остались на прежнем уровне. По мнению эксперта Julius Baer, 26,5 миллионов новых заявок на получение пособия по безработице, которые появились с 26 марта, окажут сильное давление на рост потребления в США в будущем, поскольку на возвращение этих людей к работе уйдет время, особенно на фоне роста банкротств малых бизнесов и разукрупнения больших компаний, что также может повлиять на капитальные затраты. Кроме того, можно ожидать спада в жилищном секторе. "Мы полагаем, что в текущем квартале ВВП США покажет снижение примерно на 30% в пересчете на год. Падение может оказаться и сильнее, поскольку дно рецессии пока что находится вне поля зрения. На наш взгляд, риск пересмотра нашего прогноза по росту экономики США в 2020 году в сторону понижения довольно высок, хотя мы уверены, что во второй половине года нас ожидает сильное восстановление", - резюмирует Янвиллем Акет.
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