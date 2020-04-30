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30 апреля 2020 года 17:12
Рынок не ждет повышения ставок ФРС США в ближайшие 3 года - "Открытие Брокер"
Рынок не ждет повышения ставок ФРС США в ближайшие 3 года, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Председатель ФРС США Джером Пауэлл на пресс-конференции после публикации решения по ставкам призвал американских законодателей одобрить новые бюджетные стимулы, чтобы уберечь экономику США от негативного влияния пандемии. Он указал на риск вялого экономического восстановления даже после победы над коронавирусом и заявил, что Федрезерв не намерен спешить с повышением ставок. Комментарии председателя ФРС следовали за предупреждением в коммюнике по итогам заседания Комитета по операциям на открытом рынке, где говорилось, что в среднесрочной перспективе коронавирус представляет большую угрозу и окажет сильное влияние на экономическую активность. "В результате видим, что рынок облигаций не закладывает в цены повышение ставки по федеральным фондам в ближайшие 3 года. В среду принято решение сохранить ставку в диапазоне 0,00-0,25%. Ставки 3-месячных фьючерсов Eurodollar отражают возможность повышения ставок в конце 2023 г. Спред между мартовскими контрактами 2020-2023 гг. лишь с 50-процентной вероятностью учитывает возможность повышения ставок на 25 базисных пунктов", - отмечает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Брокер" Михаил Шульгин. Комментарии Джерома Пауэлла, а также содержание апрельского заключительного коммюнике FOMC позволяют сделать вывод о том, что ФРС не рассчитывает на V-образный отскок экономики США, пишет М. Шульгин. Индекс доллара снизился в среду и продолжает оставаться под давлением в четверг, формируя 5-дневную серию падения. Доходность 10-летних облигаций Казначейства США в среду выросла на 1,5 б.п. - до 0,625%, доходность 2-летних нот при этом снизилась на 1,2 б.п. - до 0,197%, а доходность 30-летних бондов выросла на 3,6 б.п. - до 1,243%. В четверг доходности демонстрируют снижение по всей длине кривой. При этом по 10-летним бумагам наблюдается снижение на 1,9 б.п. - до 0,608%. В настоящий момент давление на доллар оказывает техническая ребалансировка портфелей и бухгалтерских книг, связанная с концом месяца, указывает специалист "Открытие Брокер".
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30 апреля 2020 года 19:03
Цена на нефть Brent во 2 кв. составит 27-29 долл./барр. с провальным апрелем и постепенным улучшением с конца мая - Промсвязьбанк
Цена на нефть Brent во 2 кв. составит 27-29 долл./барр. с провальным апрелем и постепенным улучшением с конца мая - к 30-35 долл./барр. к концу года, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Полная себестоимость добычи нефти с налогами что в России, что в Америке составляет 32+ долл./барр., что ставит... читать дальше
.30 апреля 2020 года 18:55
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.30 апреля 2020 года 18:14
Золото во 2 квартале 2020г может подорожать до 1850-1900 долл./унц., сообщается в обзоре Промсвязьбанка. "Ухудшение экономических перспектив и неопределенности при смягчении монетарной политики - это поворотный момент для восходящей динамики цен золота", - отмечают эксперты банка. По мнению... читать дальше
.30 апреля 2020 года 17:45
Первые признаки восстановления спроса помогли снизить опасения по поводу формирования избытка предложения на рынке нефти - Julius Baer
Период высокой волатильности на рынке нефти продолжается, однако на этот раз котировки показали рост на более чем 20%, говорится в комментарии Julius Baer. Ранние признаки восстановления спроса помогли в определенной мере снизить опасения по поводу формирования избытка на рынке нефти. "Мы все с... читать дальше
.30 апреля 2020 года 16:07
Движения рынка нефти в целом остаются хаотичными, а технические уровни могут служить лишь общими ориентирами, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". Нефтяные цены заканчивают апрель выше минимумов месяца, что само по себе неплохой сигнал. На недельных графиках котировок при этом... читать дальше
.30 апреля 2020 года 14:12
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Valero Energy и снижает целевую цену по ним до $80
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Valero Energy и снижает целевую цену по ним до $80 с учетом сложной ситуации на нефтяном рынке и распространением коронавируса, говорится в комментарии инвесткомпании. "Крупнейший независимый нефтепереработчик в США Valero Energy... читать дальше
.30 апреля 2020 года 13:25
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Facebook и ставит на пересмотр их целевую цену, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Акции Facebook находятся в числе наших долгосрочных рекомендаций на покупку. Опубликованная компанией отчетность за первый квартал не разочаровала... читать дальше
.30 апреля 2020 года 11:19
Вероятнее всего, в четверг цены на июньские контракты по Brent останутся в положительной зоне - "Нордеа банк"
Вероятнее всего, в четверг цены на июньские контракты по Brent останутся в положительной зоне, говорится в обзоре "Нордеа банка". Нефтяные котировки продолжают уверенно расти, двигаясь в русле прочих рисковых активов, констатируют аналитики "Нордеа банка". Контракты на Brent прибавляют около 6%... читать дальше
.30 апреля 2020 года 10:14
Краткосрочно восходящее движение Brent может продолжиться, говорится в комментарии "БКС Брокер". Июньские фьючерсы на Brent, которые торгуются в четверг последний день, обновили недельный максимум и показали рост более 10%. Следующий июльский контракт прибавил 6,5% и закрепился выше $25 за... читать дальше
.30 апреля 2020 года 09:39
Американские фондовые индексы закрыли торги в среду существенным ростом. Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов в четверг. Цены на нефть эталонных марок продолжают расти в четверг. читать дальше
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