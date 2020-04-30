Оптимизм российских розничных инвесторов находится на максимуме за последние 7 месяцев - "БКС Глобал Маркетс"

"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 29 апреля 2020 года, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева.

Как отмечают эксперты, оптимизм российских розничных инвесторов находится на максимуме за последние 7 месяцев.

"Средний объем длинных позиций среди самых ликвидных бумаг на "Московской бирже" подскочил на 3,5% по итогам недели, завершившейся в среду. Мы также не видим существенного объема новых коротких позиций на данном этапе. Потоки институционалов сместились в пользу чистых покупок: на каждый доллар продаж пришлось $1,7 покупок. Тем временем фундаментальный потенциал роста рынка акций РФ до нашего целевого уровня на 12 месяцев сократился до 20% после сильной динамики в конце месяца. В то время как с фундаментальной точки зрения долгосрочная рекомендация "покупать" для российских акций сохраняется, мы уже недалеко от территории, соответствующей рекомендации "держать", - говорится в обзоре.

Как пишут аналитики, по итогам отчетной недели российские акции потеряли около $50 млн в результате оттоков из фондов ETF, которые равномерно распределились между GEM ETF и фондами, ориентированными на Россию. "Как и на прошлой неделе, большая часть оттоков пришлась на начало недели, а далее негативный настрой постепенно уступал место оптимизму на глобальных площадках. Мы считаем данные нейтральными с точки зрения импульса потоков. Инвесторы явно готовятся к дальнейшему отскоку в акциях на фоне глобального притока ликвидности и мер со стороны мировых центробанков. Данные свидетельствуют также и о том, что инвесторы в целом с оптимизмом смотрят на акции EM, несмотря на слабость экономики", - отмечают они.