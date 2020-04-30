.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Движения рынка нефти в целом остаются хаотичными - ИК "Велес Капитал"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
30 апреля 2020 года 16:07
Движения рынка нефти в целом остаются хаотичными - ИК "Велес Капитал"
Движения рынка нефти в целом остаются хаотичными, а технические уровни могут служить лишь общими ориентирами, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". Нефтяные цены заканчивают апрель выше минимумов месяца, что само по себе неплохой сигнал. На недельных графиках котировок при этом сформировались "бычьи" дивергенции с индексами RSI, которые являются признаками готовности цен развить восходящее движение. "В частности, котировки Brent при способности устоять выше 24 долларов за баррель могут стремиться к 27-30 долларам, а WTI при закреплении выше 17 долларов может продолжить повышение к 21 доллару, а затем и к 26 долларам. Позитивные сигналы будут отменены при падении ниже поддержек 18,50 доллара и 10 долларов соответственно. Движения рынка в целом остаются хаотичными, а технические уровни могут служить лишь общими ориентирами", - отмечает аналитик ИК Елена Кожухова.
.
30 апреля 2020 года 19:03
Цена на нефть Brent во 2 кв. составит 27-29 долл./барр. с провальным апрелем и постепенным улучшением с конца мая - Промсвязьбанк
Цена на нефть Brent во 2 кв. составит 27-29 долл./барр. с провальным апрелем и постепенным улучшением с конца мая - к 30-35 долл./барр. к концу года, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Полная себестоимость добычи нефти с налогами что в России, что в Америке составляет 32+ долл./барр., что ставит... читать дальше
.30 апреля 2020 года 18:55
Согласно первым официальным данным по первому кварталу текущего года, ВВП США снизился за этот период сильнее, чем ожидалось, показав самое большое падение со времен финансового кризиса 2007-2008 гг., сообщается в комментарии Julius Baer. "При этом опубликованные данные показывают лишь начало... читать дальше
.30 апреля 2020 года 18:14
Золото во 2 квартале 2020г может подорожать до 1850-1900 долл./унц., сообщается в обзоре Промсвязьбанка. "Ухудшение экономических перспектив и неопределенности при смягчении монетарной политики - это поворотный момент для восходящей динамики цен золота", - отмечают эксперты банка. По мнению... читать дальше
.30 апреля 2020 года 17:45
Первые признаки восстановления спроса помогли снизить опасения по поводу формирования избытка предложения на рынке нефти - Julius Baer
Период высокой волатильности на рынке нефти продолжается, однако на этот раз котировки показали рост на более чем 20%, говорится в комментарии Julius Baer. Ранние признаки восстановления спроса помогли в определенной мере снизить опасения по поводу формирования избытка на рынке нефти. "Мы все с... читать дальше
.30 апреля 2020 года 17:12
Рынок не ждет повышения ставок ФРС США в ближайшие 3 года, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Председатель ФРС США Джером Пауэлл на пресс-конференции после публикации решения по ставкам призвал американских законодателей одобрить новые бюджетные стимулы, чтобы уберечь экономику США от... читать дальше
.30 апреля 2020 года 14:12
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Valero Energy и снижает целевую цену по ним до $80
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Valero Energy и снижает целевую цену по ним до $80 с учетом сложной ситуации на нефтяном рынке и распространением коронавируса, говорится в комментарии инвесткомпании. "Крупнейший независимый нефтепереработчик в США Valero Energy... читать дальше
.30 апреля 2020 года 13:25
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Facebook и ставит на пересмотр их целевую цену, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Акции Facebook находятся в числе наших долгосрочных рекомендаций на покупку. Опубликованная компанией отчетность за первый квартал не разочаровала... читать дальше
.30 апреля 2020 года 11:19
Вероятнее всего, в четверг цены на июньские контракты по Brent останутся в положительной зоне - "Нордеа банк"
Вероятнее всего, в четверг цены на июньские контракты по Brent останутся в положительной зоне, говорится в обзоре "Нордеа банка". Нефтяные котировки продолжают уверенно расти, двигаясь в русле прочих рисковых активов, констатируют аналитики "Нордеа банка". Контракты на Brent прибавляют около 6%... читать дальше
.30 апреля 2020 года 10:14
Краткосрочно восходящее движение Brent может продолжиться, говорится в комментарии "БКС Брокер". Июньские фьючерсы на Brent, которые торгуются в четверг последний день, обновили недельный максимум и показали рост более 10%. Следующий июльский контракт прибавил 6,5% и закрепился выше $25 за... читать дальше
.30 апреля 2020 года 09:39
Американские фондовые индексы закрыли торги в среду существенным ростом. Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов в четверг. Цены на нефть эталонных марок продолжают расти в четверг. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.