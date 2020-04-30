Движения рынка нефти в целом остаются хаотичными - ИК "Велес Капитал"

Движения рынка нефти в целом остаются хаотичными, а технические уровни могут служить лишь общими ориентирами, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал".

Нефтяные цены заканчивают апрель выше минимумов месяца, что само по себе неплохой сигнал. На недельных графиках котировок при этом сформировались "бычьи" дивергенции с индексами RSI, которые являются признаками готовности цен развить восходящее движение.

"В частности, котировки Brent при способности устоять выше 24 долларов за баррель могут стремиться к 27-30 долларам, а WTI при закреплении выше 17 долларов может продолжить повышение к 21 доллару, а затем и к 26 долларам. Позитивные сигналы будут отменены при падении ниже поддержек 18,50 доллара и 10 долларов соответственно. Движения рынка в целом остаются хаотичными, а технические уровни могут служить лишь общими ориентирами", - отмечает аналитик ИК Елена Кожухова.