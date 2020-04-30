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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Фондовые индексы начнут май в неплохой позиции для продолжения восходящего движения - ИК "Велес Капитал"
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30 апреля 2020 года 15:45

Фондовые индексы начнут май в неплохой позиции для продолжения восходящего движения - ИК "Велес Капитал"

ИК "Велес Капитал" считает, что, с технической точки зрения, российские фондовые индексы начнут май в неплохой позиции для продолжения восходящего движения, но "быкам" стоит действовать осторожно по мере преодоления важных сопротивлений.

"Так, индекс Мосбиржи при закреплении выше 2715 пунктов нацелится на 2800-2850 пунктов, а РТС при способности устоять выше 1155 пунктов будет держать курс на 1230 пунктов с перспективой возвращения к 1300 пунктам. Тревожные для среднесрочных "быков" сигналы, предупреждающие о смене тренда в сторону нисходящего, появятся при закреплении индикаторов ниже 2500 и 1050 пунктов соответственно", - пишет аналитик компании Елена Кожухова.

Опубликовано: /Велес Капитал ИК/
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