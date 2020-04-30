Goldman Sachs поднял оценку акций Яндекса на 6%, подтвердив рейтинг "покупать"

Goldman Sachs повысил прогнозную стоимость акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) с $42,9 до $45,6 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Яндекса", основанный на оценках аналитиков 15 инвестиционных банков, составляет $43,84 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $39,61 за штуку.