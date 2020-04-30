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30 апреля 2020 года 14:58
ВТБ Капитал считает MAGNRM 24 привлекательнее, чем NLMKRU 24 на текущих уровнях спредов
ВТБ Капитал считает MAGNRM 24 привлекательнее, чем NLMKRU 24 на текущих уровнях спредов, говорится в обзоре инвестбанка. Совет директоров компании в рамках мер, связанных с ухудшением ситуации на рынке стали в результате пандемии COVID-19, принял решение отложить выплату дивидендов за 1к20 до осени, что с кредитной точки зрения аналитики "ВТБ Капитала" рассматривают как положительное событие. "Мы по - прежнему считаем, что в ближайшие кварталы чистая долговая нагрузка ММК (чистый долг/EBITDA) останется ниже 1,0x. На текущих уровнях спредов MAGNRM 24 (YTM 3,3%, z-спред 291 бп), на наш взгляд, по-прежнему выглядит интереснее, чем NLMKRU 24 (YTM 3%, z-спред 264 бп)", - отмечают эксперты инвестбанка. ММК в среду опубликовал финансовые результаты по МСФО за 1к20. Выручка осталась приблизительно на уровне предыдущего квартала, составив 1,7 млрд долл., в то время как EBITDA повысилась на 32% к/к, до 442 млн долл. Свободный денежный поток до уплаты дивидендов составил 110 млн долл., сократившись на 60% к/к. Показатель чистой долговой нагрузки эмитента на конец 1к20 составил 0,02x, что является одним из самых низких значений для российских корпоративных заемщиков. По мнению экспертов "ВТБ Капитала", на размере EBITDA ММК за 1к20 благоприятно отразилось сочетание более низких затрат и более высоких цен. "В результате EBITDA в целом соответствует нашим ожиданиям. Как мы и предполагали, в отчетном периоде оборотный капитал компании вырос (+141 млн долл.), но в то же время капзатраты снизились на 47% к/к, в результате чего свободный денежный поток за квартал почти в два раза превзошел наши ожидания", - указывают эксперты "ВТБ Капитала". ММК во 2к2020г прогнозирует сокращение продаж вследствие изменений конъюнктуры российского рынка, вызванных эпидемией коронавируса. Также компания ожидает, что по сравнению с предыдущим кварталом ее капзатраты повысятся в связи с проведением плановых работ по реконструкции стана 2500 и модернизации доменной печи № 2. Компания прогнозирует сокращение поставок на 15-17% к/к, при этом, по ее расчетам, в худшем сценарии EBITDA во 2к20 может упасть на 30-35% к/к. Несмотря на снижение отгрузок, компания во 2к20 может увеличить долю экспорта до 40% по сравнению с обычным для второго квартала уровнем 20%. Аналогичной тактике следует Северсталь. "На наш взгляд, эти меры могут способствовать удержанию премии на внутреннем рынке на повышенном уровне, что означает менее значительное снижение цен реализации в России, чем на экспортных направлениях", - полагают аналитики "ВТБ Капитала".
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30 апреля 2020 года 19:03
Цена на нефть Brent во 2 кв. составит 27-29 долл./барр. с провальным апрелем и постепенным улучшением с конца мая - Промсвязьбанк
Цена на нефть Brent во 2 кв. составит 27-29 долл./барр. с провальным апрелем и постепенным улучшением с конца мая - к 30-35 долл./барр. к концу года, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Полная себестоимость добычи нефти с налогами что в России, что в Америке составляет 32+ долл./барр., что ставит... читать дальше
.30 апреля 2020 года 18:55
Согласно первым официальным данным по первому кварталу текущего года, ВВП США снизился за этот период сильнее, чем ожидалось, показав самое большое падение со времен финансового кризиса 2007-2008 гг., сообщается в комментарии Julius Baer. "При этом опубликованные данные показывают лишь начало... читать дальше
.30 апреля 2020 года 18:14
Золото во 2 квартале 2020г может подорожать до 1850-1900 долл./унц., сообщается в обзоре Промсвязьбанка. "Ухудшение экономических перспектив и неопределенности при смягчении монетарной политики - это поворотный момент для восходящей динамики цен золота", - отмечают эксперты банка. По мнению... читать дальше
.30 апреля 2020 года 17:45
Первые признаки восстановления спроса помогли снизить опасения по поводу формирования избытка предложения на рынке нефти - Julius Baer
Период высокой волатильности на рынке нефти продолжается, однако на этот раз котировки показали рост на более чем 20%, говорится в комментарии Julius Baer. Ранние признаки восстановления спроса помогли в определенной мере снизить опасения по поводу формирования избытка на рынке нефти. "Мы все с... читать дальше
.30 апреля 2020 года 17:12
Рынок не ждет повышения ставок ФРС США в ближайшие 3 года, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Председатель ФРС США Джером Пауэлл на пресс-конференции после публикации решения по ставкам призвал американских законодателей одобрить новые бюджетные стимулы, чтобы уберечь экономику США от... читать дальше
.30 апреля 2020 года 16:07
Движения рынка нефти в целом остаются хаотичными, а технические уровни могут служить лишь общими ориентирами, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". Нефтяные цены заканчивают апрель выше минимумов месяца, что само по себе неплохой сигнал. На недельных графиках котировок при этом... читать дальше
.30 апреля 2020 года 14:12
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Valero Energy и снижает целевую цену по ним до $80
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Valero Energy и снижает целевую цену по ним до $80 с учетом сложной ситуации на нефтяном рынке и распространением коронавируса, говорится в комментарии инвесткомпании. "Крупнейший независимый нефтепереработчик в США Valero Energy... читать дальше
.30 апреля 2020 года 13:25
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Facebook и ставит на пересмотр их целевую цену, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Акции Facebook находятся в числе наших долгосрочных рекомендаций на покупку. Опубликованная компанией отчетность за первый квартал не разочаровала... читать дальше
.30 апреля 2020 года 11:19
Вероятнее всего, в четверг цены на июньские контракты по Brent останутся в положительной зоне - "Нордеа банк"
Вероятнее всего, в четверг цены на июньские контракты по Brent останутся в положительной зоне, говорится в обзоре "Нордеа банка". Нефтяные котировки продолжают уверенно расти, двигаясь в русле прочих рисковых активов, констатируют аналитики "Нордеа банка". Контракты на Brent прибавляют около 6%... читать дальше
.30 апреля 2020 года 10:14
Краткосрочно восходящее движение Brent может продолжиться, говорится в комментарии "БКС Брокер". Июньские фьючерсы на Brent, которые торгуются в четверг последний день, обновили недельный максимум и показали рост более 10%. Следующий июльский контракт прибавил 6,5% и закрепился выше $25 за... читать дальше
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