ВТБ Капитал считает MAGNRM 24 привлекательнее, чем NLMKRU 24 на текущих уровнях спредов, говорится в обзоре инвестбанка.

Совет директоров компании в рамках мер, связанных с ухудшением ситуации на рынке стали в результате пандемии COVID-19, принял решение отложить выплату дивидендов за 1к20 до осени, что с кредитной точки зрения аналитики "ВТБ Капитала" рассматривают как положительное событие. "Мы по - прежнему считаем, что в ближайшие кварталы чистая долговая нагрузка ММК (чистый долг/EBITDA) останется ниже 1,0x. На текущих уровнях спредов MAGNRM 24 (YTM 3,3%, z-спред 291 бп), на наш взгляд, по-прежнему выглядит интереснее, чем NLMKRU 24 (YTM 3%, z-спред 264 бп)", - отмечают эксперты инвестбанка.

ММК в среду опубликовал финансовые результаты по МСФО за 1к20. Выручка осталась приблизительно на уровне предыдущего квартала, составив 1,7 млрд долл., в то время как EBITDA повысилась на 32% к/к, до 442 млн долл. Свободный денежный поток до уплаты дивидендов составил 110 млн долл., сократившись на 60% к/к. Показатель чистой долговой нагрузки эмитента на конец 1к20 составил 0,02x, что является одним из самых низких значений для российских корпоративных заемщиков.

По мнению экспертов "ВТБ Капитала", на размере EBITDA ММК за 1к20 благоприятно отразилось сочетание более низких затрат и более высоких цен. "В результате EBITDA в целом соответствует нашим ожиданиям. Как мы и предполагали, в отчетном периоде оборотный капитал компании вырос (+141 млн долл.), но в то же время капзатраты снизились на 47% к/к, в результате чего свободный денежный поток за квартал почти в два раза превзошел наши ожидания", - указывают эксперты "ВТБ Капитала".

ММК во 2к2020г прогнозирует сокращение продаж вследствие изменений конъюнктуры российского рынка, вызванных эпидемией коронавируса. Также компания ожидает, что по сравнению с предыдущим кварталом ее капзатраты повысятся в связи с проведением плановых работ по реконструкции стана 2500 и модернизации доменной печи № 2.

Компания прогнозирует сокращение поставок на 15-17% к/к, при этом, по ее расчетам, в худшем сценарии EBITDA во 2к20 может упасть на 30-35% к/к. Несмотря на снижение отгрузок, компания во 2к20 может увеличить долю экспорта до 40% по сравнению с обычным для второго квартала уровнем 20%. Аналогичной тактике следует Северсталь. "На наш взгляд, эти меры могут способствовать удержанию премии на внутреннем рынке на повышенном уровне, что означает менее значительное снижение цен реализации в России, чем на экспортных направлениях", - полагают аналитики "ВТБ Капитала".