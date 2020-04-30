ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Facebook и ставит на пересмотр их целевую цену, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Акции Facebook находятся в числе наших долгосрочных рекомендаций на покупку. Опубликованная компанией отчетность за первый квартал не разочаровала нас, уверенная положительная динамика основных показателей сохранилась несмотря на пандемию коронавируса", - отмечает аналитик ГК Зарина Саидова.

Facebook в связи с пандемией констатировала значительное сокращение спроса на рекламу и соответствующее снижение цен рекламные объявления за последние 3 недели квартала. "Во втором квартале уменьшение спроса на рекламу отразится на финансовых результатах сильнее, чем в первом, и компания не представила прогнозов на текущий квартал, но мы полагаем, что Facebook удастся остаться на плаву и вернуться на траекторию роста быстрее, чем рынку в целом, - отмечает эксперт "ФИНАМа". - Во времена, когда из-за карантина население многих стран мира вынуждено проводить дни и ночи в стенах собственных домов, социальные сети становятся особенно важным инструментом получения информации, обмена мнениями и банально многочасового времяпровождения. При этом карантинные мероприятия провоцируют сдвиг в предпочтениях рекламодателей в сторону цифрового маркетинга, что в среднесрочной перспективе поможет восстановлению рекламной выручки Facebook".

Разработчик и оператор социальных сетей Facebook опубликовал финансовую отчетность за первый квартал. Квартальная выручка компании увеличилась на 17,6% г/г до $17,74 млрд и на $520 млн превзошла усредненные прогнозы. Чистая прибыль за период возросла на более чем вдвое, на 102% г/г, и достигла $4,9 млрд, при этом прибыль на акцию составила $1,71 и на 1 цент превзошла прогнозы.

Число ежедневных активных пользователей Facebook за квартал увеличилось на 12% г/г до 2,36 млрд, а число ежемесячных активных пользователей семейства приложений Facebook - на 11% до 2,99 млрд.

"Отметим, что на данном этапе у нас нет оснований для пессимизма в отношении акций Facebook, мы сохраняем рекомендацию "покупать" по акциям оператора соцсетей и ставим на пересмотр целевую цену", - заключает Зарина Саидова.