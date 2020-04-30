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30 апреля 2020 года 12:20
Потенциал укрепления длинных ОФЗ до конца года превышает 15% - ITI Capital
ITI Capital считает, что ОФЗ показали себя как лучший защитный актив с начала года, и оценивает потенциал укрепления длинных ОФЗ до конца года выше 15%, говорится в аналитическом материале экспертов инвесткомпании Искандера Луцко и Ольги Николаевой. "ОФЗ за два месяца, прошедших со старта распродаж, стали первым российским активом, вернувшимся к докризисным уровням во-многом благодаря новой мягкой ДКП ЦБ, которая спровоцировала как интерес со стороны локальных игроков, так и новый приток нерезидентов вопреки падающим нефтяным котировкам, - указывают эксперты. - Мы считаем, что потенциал дальнейшего снижения 10-летнего выпуска до конца года может составить 130-140 б.п., до YTM 4,7-4,8% годовых. В этом случае потенциал ценового роста на дальнем отрезке кривой составит не менее 15-17%. Рубль может также получить серьёзную поддержку от долгового рынка. Интерес нерезидентов во-многом определяется уровнем реальной ставки, которая сейчас остается одной из самых высоких в мире (порядка 3%), что дает ЦБ дополнительный запас прочности". Аналитики ITI Capital ожидают, что рост рынка ОФЗ в ближайшее время продолжится. Положительные перспективы прежде всего обусловлены недавним переходом ЦБ к стимулирующей монетарной политике. "Мягкая" риторика регулятора в ходе пресс-конференции по итогам апрельского заседания дает основания ожидать дальнейшего снижения ключевой ставки вплоть до 4,5% до конца 2020 г. В сочетании со стабильностью рубля, поддержку которому оказывает исполнение бюджетного правила, это спровоцирует повышение спроса со стороны нерезидентов. В частности, с начала апреля, уже третью неделю подряд, фиксируется нетто-приток средств иностранцев на счетах НРД, который на текущий момент составляет примерно 81 млрд руб. "Российские участники также, в свою очередь, вероятнее всего, продолжат активно скупать ОФЗ на фоне сохраняющейся высокой ликвидности банковского сектора, постепенного перетекания денежных средств из КОБР, после того как инструмент перестали продавать ниже номинальной стоимости (текущий объем вложений в КОБР составляет порядка 1,5 трлн руб.), а также сокращения возможностей для качественного корпоративного кредитования по мере проявления кризисных влияний на реальный сектор экономики. - полагают И. Луцко и О. Николаева. - Мы проанализировали разницу между доходностью 10-летних ОФЗ и ключевой ставкой за последнее время. Средняя премия с начала 2019 г. составляла примерно 20 б.п. (на текущий момент - 50 б.п.). Таким образом, при условии сохранения стабильного информационного фона, до конца года доходность 10-летнего выпуска может опуститься еще на 130-140 б.п., до YTM 4,7-4,8% годовых. В этом случае потенциал ценового роста на дальнем отрезке кривой составит не менее 15-17%". Если учесть отставание рубля от динамики ОФЗ из-за стоимости нефти, то потенциал укрепления национальной валюты с текущих уровней составляет как минимум 10%, до 64 руб. за доллар., полагают эксперты ITI Capital. Вместе с тем, как только потенциал в реальной ставке будет исчерпан (по оценкам аналитиков компании он сейчас составляет 3%), рубль вновь может перейти к снижению. Это случится, если ключевая ставка ЦБ опустится ниже 3% при условии сохранения текущего уровня инфляции, подчеркивают Искандер Луцко и Ольга Николаева.
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