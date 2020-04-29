Рубль по-прежнему чувствует себя намного уверенней других валют EM - ИК "Велес Капитал"

Рубль по-прежнему чувствует себя намного уверенней других валют EM, говорится в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. За неделю рубль укрепился к доллару на 3,5%, что наряду с ростом южноафриканского рэнда (+3,8%) является одним из лучших результатов среди валют EM.

"Уже в первые минуты после открытия торгов в среду рублю удалось обновить максимум предыдущего дня и укрепиться до 73,55 в паре с долларом, - комментирует Юрий Кравченко. - В дальнейшем рубль увеличил свое преимущество, и к окончанию рабочего дня пара доллар/рубль торговалась уже ниже 73,5 руб. В том числе рубль усилил натиск после выхода предварительных данных по ВВП США за 1 кв. Снижение американской экономики превысило ожидания участников рынка, в результате чего индекс доллара оказался под давлением. Впрочем, уже к вечеру индекс USD успел отыграть существенную часть потерь вместе с ростом американского рынка. Рубль в то же время не отступил за счет положительной динамики цен на нефть и к окончанию рабочего дня торговался уже в районе 73,2 по доллару".

Отечественная валюта последовательно укрепляется с прошлой пятницы, восстановив существенную часть потерь, понесенных во второй половине апреля, когда цена на нефть марки Brent опускалась ниже 16 долл. за баррель, подчеркивает эксперт ИК "Велес Капитал".

В динамике за неделю рубль укрепился к доллару на 3,5%, что наряду с ростом южноафриканского рэнда (+3,8%) является одним из лучших результатов среди валют EM. В динамике за последний месяц рубль и вовсе сохраняет уверенное лидерство, прибавляя почти 8% в паре с USD, тогда как динамика большинства других валют EM остается отрицательной.