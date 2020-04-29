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29 апреля 2020 года 17:24
ГК "ФИНАМ" приостанавливает анализ и отзывает рекомендацию "покупать" для акций IQVIA Holdings
ГК "ФИНАМ" приостанавливает анализ и отзывает рекомендацию "покупать" для акций IQVIA Holdings в силу ожидаемого негативного влияния пандемии коронавируса на финансовые результаты компании, сообщается в комментарии инвесткомпании. Американская высокотехнологичная компания сферы здравоохранения IQVIA Holdings отчиталась за первый квартал - выручка возросла на 2,6% г/г до $2,75 млрд и на $10 млн превзошла прогнозы, чистая прибыль составила $82 млн (+41,4% г/г), при этом скорректированная чистая прибыль на акцию составила $1,50 вровень с усредненными ожиданиями, отмечается в комментарии "ФИНАМа". "Компания озвучила обновленные с понижением из-за пандемии прогнозы по выручке на 2020 год в диапазоне $10,6-10,925 млрд, а по прибыли на акцию - в диапазоне $5,75-6,10. Существенный пересмотр прогнозов IQVIA в сторону понижения заставляет насторожиться - недоступность 80% объектов, где проводятся имеющие отношение к бизнесу компании клинические испытания, из-за карантинных мер и запретов на пересечение границ чревата серьезным уроном для финансовых результатов во втором квартале, при этом часть объектов может оставаться недоступной и в третьем квартале. Кроме того, компания сообщила об отмене крупного контракта", - отмечает аналитик ГК "ФИНАМ" Зарина Саидова.
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Компании упоминаемые в новости: Citigroup Inc
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