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29 апреля 2020 года 16:21
"ВТБ Капитал" понизил рекомендацию для акций Энел Россия до "держать" и оценку на 7%
(добавлены 3-4-й абзацы) "ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость акций ПАО "Энел Россия" (MOEX: ENRU) на 7% - до 1 рубля за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была снижена аналитиками с "покупать" до "держать". "Накануне "Энел Россия" первой из анализируемых нами электроэнергетических компаний опубликовала финансовые показатели за I квартал 2020 года по МСФО, которые, как мы и ожидали, отразили снижение в два раза в годовом сопоставлении. Главной причиной снижения стала продажа Рефтинской ГРЭС, которая все еще входила в состав группы по итогам девяти месяцев 2019 года. Тем не менее, дивидендная доходность по акциям компании за 2019 год составит 9,1% (уже были рекомендованы), и такая ситуация сохранится до 2022 года (несмотря на снижение прибыли из-за продажи Рефтинской ГРЭС, завершения поступления платежей по ДПМ и давления со стороны ситуации с распространением COVID-19 на объемы производства, цены на РСВ и плохие долги) по мере трансформации в компанию с фокусом на ESG", - говорится в обзоре. Аналитики обновили модель оценки "Энел Россия" с учетом негативной конъюнктуры рынка, понизив прогнозную стоимость акций компании на 7%. Потенциал роста рыночной стоимость акций "Энел Россия" с текущего уровня до прогнозного составляет порядка 8%, что соответствует рекомендации "держать". По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Энел Россия", основанный на оценках аналитиков 6 инвестиционных банков, составляет 1,05 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 0,93 рубля за штуку.
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Компании упоминаемые в новости: Энел Россия
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