Техническая картина по S&P500 по-прежнему выглядит неплохо - ИК "Фридом Финанс"

Техническая картина по S&P500 по-прежнему выглядит неплохо, считает старший аналитик старший аналитик "Фридом Финанс" Ален Сабитов. Индекс широкого рынка поднялся выше 50-дневной скользящей средней, что увеличивает шансы на продолжение ралли. Индикатор RSI остался выше нейтрального уровня 50, а это вкупе с положительными значениями MACD подтверждает силу момента. Индекс широкого рынка остается выше 50%-го уровня ретрейсмента по Фибоначчи текущей коррекции в 2780, что может сигнализировать о сохранении покупательской активности, отмечает специалист в своем комментарии. Следующим уровнем сопротивления выглядит отметка 2920 пунктов, которую вчера S&P500 преодолеть не удалось.