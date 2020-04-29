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29 апреля 2020 года 14:54
Raiffeisenbank повысил оценку "префов" Транснефти на 10%, подтвердив рейтинг "покупать"
Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость привилегированных акций "Транснефти" (MOEX: TRNF) с 196 тыс. рублей до 215 тыс. рублей за штуку на фоне более низких безрисковых ставок, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Гарамиты. Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена. "По показателю EBITDA "Транснефть" выглядит более устойчиво по сравнению с нефтяными компаниями из-за очень высокой рентабельности по EBITDA (около 50%) и тарифной индексации. В связи с этим текущий 20%-ный дисконт в оценке акций "Транснефти" к бумагам нефтекомпании по показателю "EV/EBITDA" выглядит неразумно", - считает Гарамита. Кроме того, по мнению аналитика, несмотря на ожидаемое падение добычи и транспортировки в этом году, благодаря снижению инвестиций (из-за завершения основных проектов) и тарифной индексации свободный денежный поток "Транснефти" с учетом процентных доходов и без учета эффекта рабочего капитала должен остаться выше 100-110 млрд рублей в текущем году, как и в прошлом, намного превышая дивидендные выплаты из расчета 50% от чистой прибыли (с хорошей ожидаемой 9%-ной дивидендной доходностью за 2019 год). "В связи с этим мы видим потенциал для дальнейшего роста дивидендов. При этом мы не считаем ни возможный временный рост дебиторской задолженности в этом году, ни выплаты за грязную нефть угрозой для финансовых показателей (и дивидендов), поскольку у "Транснефти" достаточно средств (больше 220 млрд рублей, включая краткосрочные депозиты) для их покрытия и очень низкая долговая нагрузка", - говорится в обзоре. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены привилегированных акций "Транснефти", основанный на оценках аналитиков 8 инвестиционных банков, составляет 177,485 тыс. рублей за штуку, консенсус-рекомендация - "держать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 135,850 тыс. рублей за штуку.
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Компании упоминаемые в новости: Транснефть
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