Raiffeisenbank повысил оценку "префов" Транснефти на 10%, подтвердив рейтинг "покупать"

Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость привилегированных акций "Транснефти" (MOEX: TRNF) с 196 тыс. рублей до 215 тыс. рублей за штуку на фоне более низких безрисковых ставок, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Гарамиты.

Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

"По показателю EBITDA "Транснефть" выглядит более устойчиво по сравнению с нефтяными компаниями из-за очень высокой рентабельности по EBITDA (около 50%) и тарифной индексации. В связи с этим текущий 20%-ный дисконт в оценке акций "Транснефти" к бумагам нефтекомпании по показателю "EV/EBITDA" выглядит неразумно", - считает Гарамита.

Кроме того, по мнению аналитика, несмотря на ожидаемое падение добычи и транспортировки в этом году, благодаря снижению инвестиций (из-за завершения основных проектов) и тарифной индексации свободный денежный поток "Транснефти" с учетом процентных доходов и без учета эффекта рабочего капитала должен остаться выше 100-110 млрд рублей в текущем году, как и в прошлом, намного превышая дивидендные выплаты из расчета 50% от чистой прибыли (с хорошей ожидаемой 9%-ной дивидендной доходностью за 2019 год).

"В связи с этим мы видим потенциал для дальнейшего роста дивидендов. При этом мы не считаем ни возможный временный рост дебиторской задолженности в этом году, ни выплаты за грязную нефть угрозой для финансовых показателей (и дивидендов), поскольку у "Транснефти" достаточно средств (больше 220 млрд рублей, включая краткосрочные депозиты) для их покрытия и очень низкая долговая нагрузка", - говорится в обзоре.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены привилегированных акций "Транснефти", основанный на оценках аналитиков 8 инвестиционных банков, составляет 177,485 тыс. рублей за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 135,850 тыс. рублей за штуку.