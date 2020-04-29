.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Рынки растут на ожиданиях снятия карантина и надеждах мягкой ДКП мировых ЦБ - "БКС Брокер"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
29 апреля 2020 года 14:32
Рынки растут на ожиданиях снятия карантина и надеждах мягкой ДКП мировых ЦБ - "БКС Брокер"
Мировые фондовые рынки продолжают подъем на фоне замедления темпов распространения пандемии в ЕС и США, что подогревает ожидания скорейшего смягчения заградительных социально-экономических барьеров, а также за счет ожиданий сохранения мягкой монетарной политики ФРС и ЕЦБ, отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Михаил Зельцер. По его словам, по итогам заседания Федрезерва США с вероятностью 100% регулятор оставит нулевой уровень ставки фондирования. Немаловажным фактором служит, пусть и локальная, но все же стабилизация энергетического рынка. Данные по запасам нефти США отразили замедление темпов роста показателя. Давление на котировки нефти может быть ослаблено и после начала 1 мая реализации соглашения ОПЕК++ по сокращению производственной активности стран-экспортеров нефти на 9,7 млн б/с. На таком фоне российский финансовый рынок испытывает приток сил. Индекс гособлигаций RGBI составляет 152,8 пункта - индикатор курсирует в районе исторических максимумов, полностью нивелировав распродажи марта. Данный факт говорит о сохраняющемся высоком спросе на российские активы, в том числе со стороны нерезидентов. Сохранение оптимистичных тенденций способно привести индексы акций МосБиржи и РТС в самое ближайшее время к максимумам апреля. Наибольшей популярностью в среду закономерно пользуется нефтегазовый сектор по причине восстановления котировок сырья. Акции одного из лидеров потребсектора России, ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) (+2,1%), продолжают восхождение на фоне существенного роста операционно-финансовых показателей компании за первый квартал 2020 года, констатирует Зельцер.
.
29 апреля 2020 года 17:45
Перенос расчетов по фьючерсам WTI убережет от убытков, хотя изменение правил игры всегда негативно - эксперты
Решение "Московской биржи" перенести экспирацию ближайших российских фьючерсов на американские нефтяные контракты WTI с конца второй декады мая на конец апреля убережет участников рынка от возможных убытков и избавит нефтяной рынок от лишних потрясений в условиях общемировой нестабильности,... читать дальше
.29 апреля 2020 года 17:24
ГК "ФИНАМ" приостанавливает анализ и отзывает рекомендацию "покупать" для акций IQVIA Holdings в силу ожидаемого негативного влияния пандемии коронавируса на финансовые результаты компании, сообщается в комментарии инвесткомпании. Американская высокотехнологичная компания сферы здравоохранения... читать дальше
.29 апреля 2020 года 16:45
Вероятность ощутимого ускорения инфляции на фоне рекордных темпов роста денежной массы в США игнорировать не стоит - "ВТБ Капитал"
Вероятность ощутимого ускорения инфляции на фоне рекордных темпов роста денежной массы в США игнорировать не стоит, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". Рынки не ожидают существенных изменений в политике ФРС по итогам завершающегося в среду заседания Федерального комитета по операциям на открытом... читать дальше
.29 апреля 2020 года 15:44
Июньские фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии среды в РФ остаются в уверенном "плюсе" и прибавляют порядка 5-13%. Цены перед публикацией данных Минэнерго США о возможном замедлении темпов роста запасов располагаются выше $21 и $14 соответственно. Настроения на рынке в целом... читать дальше
.29 апреля 2020 года 15:16
Техническая картина по S&P500 по-прежнему выглядит неплохо, считает старший аналитик старший аналитик "Фридом Финанс" Ален Сабитов. Индекс широкого рынка поднялся выше 50-дневной скользящей средней, что увеличивает шансы на продолжение ралли. Индикатор RSI остался выше нейтрального уровня 50, а... читать дальше
.29 апреля 2020 года 13:40
Julius Baer продолжает рекомендовать умеренный кредитный риск в обстановке стабильной, но низкой доходности по государственным облигациям, обширного налогово-бюджетного стимулирования и все более неоднородной ситуации в корпоративном секторе США, говорится в комментарии эксперта банка Маркуса... читать дальше
.29 апреля 2020 года 13:17
Рост стоимости золота на фоне падения остальных товарных и фондовых рынков сохраняет за акциями ПАО "Полюс" качество защитного инструмента, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". Аналитики инвесткомпании с учетом этого сохраняют рекомендацию "держать" для обыкновенных акций "Полюса". "Игроки... читать дальше
.29 апреля 2020 года 12:19
Нефтяные котировки в утренние часы среды растут вместе с прочими рисковыми активами благодаря оптимистичным настроениям на глобальных площадках, отмечается в обзоре "Нордеа банка". Однако на рынке сохраняется ситуация с переизбытком сырья и заполнением нефтяных хранилищ, поэтому нефтяные... читать дальше
.29 апреля 2020 года 09:43
Фондовые индексы США снизились по итогам торгов во вторник. Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут в ходе торгов в среду. Цены на нефть продолжают резкие скачки. читать дальше
.28 апреля 2020 года 18:56
Некоторому ослаблению позиций рубля к вечеру вторника способствовало ухудшение аппетита инвесторов к риску - ИК "Велес Капитал"
Некоторому ослаблению позиций рубля к вечеру вторника способствовало ухудшение аппетита инвесторов к риску и отрицательная динамика цен на нефть, говорится в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. "Открытие торгов во вторник для... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.