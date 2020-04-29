Рынки растут на ожиданиях снятия карантина и надеждах мягкой ДКП мировых ЦБ - "БКС Брокер"

Мировые фондовые рынки продолжают подъем на фоне замедления темпов распространения пандемии в ЕС и США, что подогревает ожидания скорейшего смягчения заградительных социально-экономических барьеров, а также за счет ожиданий сохранения мягкой монетарной политики ФРС и ЕЦБ, отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Михаил Зельцер.

По его словам, по итогам заседания Федрезерва США с вероятностью 100% регулятор оставит нулевой уровень ставки фондирования. Немаловажным фактором служит, пусть и локальная, но все же стабилизация энергетического рынка. Данные по запасам нефти США отразили замедление темпов роста показателя. Давление на котировки нефти может быть ослаблено и после начала 1 мая реализации соглашения ОПЕК++ по сокращению производственной активности стран-экспортеров нефти на 9,7 млн б/с.

На таком фоне российский финансовый рынок испытывает приток сил. Индекс гособлигаций RGBI составляет 152,8 пункта - индикатор курсирует в районе исторических максимумов, полностью нивелировав распродажи марта. Данный факт говорит о сохраняющемся высоком спросе на российские активы, в том числе со стороны нерезидентов.

Сохранение оптимистичных тенденций способно привести индексы акций МосБиржи и РТС в самое ближайшее время к максимумам апреля. Наибольшей популярностью в среду закономерно пользуется нефтегазовый сектор по причине восстановления котировок сырья. Акции одного из лидеров потребсектора России, ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) (+2,1%), продолжают восхождение на фоне существенного роста операционно-финансовых показателей компании за первый квартал 2020 года, констатирует Зельцер.