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29 апреля 2020 года 14:10
ЦБ РФ готов сильно снизить ставку - Райффайзенбанк
Аналитики Райффайзенбанка, ссылаясь на выступление во вторник главы ЦБ РФ в Госдуме, выражают уверенность в готовности регулятора сильно снизить ставку, говорится в обзоре банка. Интерес экспертов привлекли следующие заявления в выступлении главы ЦБ РФ в Госдуме, прежде всего касающихся монетарной политики: 1) "Мы перешли к стимулирующей денежнокредитной политике"; 2) "Для экономики важно будет получить поддержку, в том числе относительно дешевые деньги, прежде всего, после "разморозки". Именно поэтому мы так акцентируем внимание на том, что у нас еще есть потенциал для дальнейшего снижения ставки. И, понимая характер и масштаб экономического шока, с которым мы сейчас столкнулись, мы говорим о том, что можем снижать ставку большими шагами, чем раньше." 3) "Мы расширяем Ломбардный список и собираемся запускать долгосрочное репо, с тем чтобы банки могли привлекать у нас длинные деньги." "Такая риторика свидетельствует о том, что повышение ключевой ставки является почти невозможным, почти наверное будет происходить ее снижение и при том быстрыми темпами (заметно ниже 5%, рынок ОФЗ предполагает 4,5% к концу года), - полагает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. - Мы расцениваем эти высказывания как своего рода гарантию регулятора, данную банковскому сектору, которая существенно ограничивает рыночный риск в ОФЗ, позволяя банкам направлять свои ликвидные активы в госбумаги, а когда они истощатся, - средства, привлекаемые в долг у регулятора (получая по сути гарантированную процентную маржу)". По мнению эксперта банка, эти действия ЦБ упрощают задачу Минфина по финансированию большого бюджетного дефицита, ожидаемого в этом году (из-за обесценения нефти и наращивания расходов), без значительного сокращения средств ФНБ. По сути финансирование дефицита будет происходить за счет наращивания чистого долга банковского сектора перед ЦБ РФ, указывает Д. Порывай.
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