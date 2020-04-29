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29 апреля 2020 года 13:40
Julius Baer продолжает рекомендовать умеренный кредитный риск
Julius Baer продолжает рекомендовать умеренный кредитный риск в обстановке стабильной, но низкой доходности по государственным облигациям, обширного налогово-бюджетного стимулирования и все более неоднородной ситуации в корпоративном секторе США, говорится в комментарии эксперта банка Маркуса Алленшпаха. "Корпоративные облигации являются самым важным источником финансирования корпоративного сектора США, - указывает М. Алленшпах. - Таким образом, первоочередной задачей ФРС США было оставить рынок капиталов открытым для американских заемщиков. Для этого регулятор совместно с Министерством финансов США разработал план по созданию целевых механизмов для покупки корпоративных облигаций, в том числе биржевых фондов и облигаций компаний, рейтинг которых был снижен после обнародования плана 22 апреля этого года. Эта стратегия оказалась очень успешной, поскольку даже до начала закупок кредитные спреды по облигациям как инвестиционного, так и спекулятивного уровней снизились, а объемы новых выпусков резко выросли. В марте было выпущено самое большое количество корпоративных облигаций за всю историю США, а апрель мог побить этот рекорд". Однако, детали, касающиеся начала работы целевого механизма, а также планов ФРС США по установлению целевых значений по кредитным спредам для закупок, до сих пор не обнародованы. Рынок облигаций надеется получить разъяснения на сегодняшней пресс-конференции ФРС США. Эксперты Julius Baer по-прежнему считают текущий уровень спредов по облигациям с рейтингами Baa/BBB и Ba/BB приемлемым, чтобы компенсировать ожидаемые потери по кредитам в этих сегментах. "Тем не менее, мы бы воздержались от инвестирования в менее качественные облигации или в секторы со структурными проблемами, включая ритейл, медиа и энергетику", - подчеркивает М. Алленшпах. Кроме того, рынок облигаций ждет от председателя ФРС США Джерома Пауэлла информацию по поводу программы закупок Казначейских облигаций. После обещания оказывать безграничную поддержку правительству, в марте американский регулятор покупал по 75 млрд долл. США Казначейских облигаций в день, однако с тех пор значительно снизил темпы закупок. "Это может быть попыткой контролировать кривую доходности, как ФРС США уже делал во времена военных действий, а Банк Японии делает с 2016 года, - полагает эксперт Julius Baer. - Такую стратегию будет легко реализовывать в обстановке падающего потребительского спроса, отсутствия капиталовложений в корпоративном секторе и дефляционных опасений, что позволит сдерживать волатильность доходностей по облигациям. Однако, еще не ясно, готов ли Джером Пауэлл предпринять этот шаг в текущем месяце".
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