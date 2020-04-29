ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "держать" для обыкновенных акций "Полюса"

Рост стоимости золота на фоне падения остальных товарных и фондовых рынков сохраняет за акциями ПАО "Полюс" качество защитного инструмента, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". Аналитики инвесткомпании с учетом этого сохраняют рекомендацию "держать" для обыкновенных акций "Полюса".

"Игроки рассматривают акции золотодобывающих компаний в качестве защитного и более ликвидного инструмента, заменяющего прямую покупку золота. Благоприятная для золота рыночная конъюнктура, а также рост объемов производства и сохранение высокой рентабельности бизнеса поддерживают акции "Полюса". Однако дальнейшее продолжение роста увеличивает риск серьезной коррекции в случае разворота рынков", - отмечает аналитик "ФИНАМа" Алексей Калачев.

ПАО "Полюс" - производитель золота № 1 в России и одна из 10 ведущих глобальных золотодобывающих компаний, обладающий вторыми по объему доказанными запасами золота в мире, сообщается в комментарии ГК. С запуском на полную мощность Наталкинского ГОК "Полюс" резко увеличил производство золота. Себестоимость производства золота на предприятиях "Полюса" является одной из самых низких в отрасли.

После освоения "Сухого Лога", крупнейшего золотоносного месторождения, которое начнется в текущем году, "Полюс" может с 2026 года удвоить свои показатели и войти в тройку крупнейших мировых производителей золота. Сокращение закупки монетарного золота Банком России и предоставляемое взамен право на самостоятельный экспорт золота увеличивают зависимость отрасли от внешних рынков.