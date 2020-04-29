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Главная / Аналитикам / Аналитика / Стабилизация рынка нефти и продолжающиеся интервенции ЦБ РФ позволят рублю оставаться ниже отметки 75 руб./$ - Банк "Санкт-Петербург"
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29 апреля 2020 года 12:48
Стабилизация рынка нефти и продолжающиеся интервенции ЦБ РФ позволят рублю оставаться ниже отметки 75 руб./$ - Банк "Санкт-Петербург"
Стабилизация нефтяного рынка, а также продолжающиеся интервенции ЦБ РФ позволят оставаться рублю ниже отметки 75 руб./$, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". Российские активы утром подрастают вслед за нефтью и прочими рисковыми инструментами. Рубль прибавляет 0,5% и торгуется вблизи 73,8 руб./$, индекс Мосбиржи прибавляет около 1%. "Стабилизация нефтяного рынка, а также продолжающиеся интервенции ЦБ РФ, позволят оставаться рублю ниже отметки 75 руб./$. Тем не менее, мы полагаем, что укрепление российской валюты существенно ниже 73 руб./$ выглядит маловероятным в связи с сохраняющимся низким спросом на нефть, который не позволит котировкам вырасти ощутимо выше текущих значений. Рублевым инструментам с фиксированной доходностью поддержку оказывает мягкая риторика Центрального Банка и формирующиеся ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки", - оотмечают эксперты банка.
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.29 апреля 2020 года 15:16
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.29 апреля 2020 года 13:40
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.29 апреля 2020 года 13:17
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.29 апреля 2020 года 12:19
Нефтяные котировки в утренние часы среды растут вместе с прочими рисковыми активами благодаря оптимистичным настроениям на глобальных площадках, отмечается в обзоре "Нордеа банка". Однако на рынке сохраняется ситуация с переизбытком сырья и заполнением нефтяных хранилищ, поэтому нефтяные... читать дальше
.29 апреля 2020 года 09:43
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.28 апреля 2020 года 18:56
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