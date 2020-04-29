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29 апреля 2020 года 11:53
"БКС Глобал Маркетс" позитивно оценивает финансовые результаты ГК "Пионер" по итогам 2019г
(добавлен второй абзац) "БКС Глобал Маркетс" позитивно оценивает финансовые результаты ГК "Пионер" по итогам 2019г, но ожидает сохранения давления на облигации девелоперов, сообщается в обзоре инвесткомпании. По мнению аналитиков "БКС Глобал Маркетс", облигации ГК "Пионер" привлекательны для толерантных к риску инвесторов. Выпуски Пионера торгуются с доходностью выше 12%, что предполагает премию 350-400 б.п. к выпускам ПИК-2пбо, ЛСР-1P-2, а также Эталон-1Р-2. Премия, на взгляд аналитиков, выглядит завышенной, учитывая разницу в кредитных рейтингах национальных агентств на уровне лишь 1-2 ступени. "Мы ожидаем, что на фоне остановки строительных работ в Москве с 13 апреля и отсутствия определенности по поводу их возобновления облигации девелоперов останутся под давлением в ближайшее время. Вместе с тем анонсированные меры (в т.ч. субсидирование ипотеки, выкуп квартир государством, кредитование в госбанках) окажут поддержку кредитоспособности девелоперов", - резюмируют эксперты. ГК "Пионер" опубликовала финансовые результаты по итогам 2019 г., отразившие рекордный рост финансовых показателей. Выручка ГК "Пионер" по итогам 2019 г. выросла на 65,3% г/г до RUB 40 млрд в основном благодаря росту поступлений от реализации жилой недвижимости на 86,8% до RUB 33,9 млрд. По итогам 2019 г. группа ввела в эксплуатацию 104 тыс. кв. м. жилой недвижимости, что в 2,4 раза превышает показатель 2018 г. (44 тыс. кв. м.). EBITDA по итогам 2019 г. почти утроилась г/г и составила RUB 11,4 млрд. Рентабельность по EBITDA достигла 28,5% против 17,9% годом раннее. Чистая прибыль составила RUB 7,6 млрд против RUB 2,1 млрд в 2018 г. Операционный денежный поток снизился на 23,7% до RUB 5 млрд в связи с изменениями в оборотном капитале. Вместе с тем капзатраты повысились на 13% до RUB 3,6 млрд, что привело к снижению FCF на 60% г/г до RUB 1,3 млрд. Компания рекомендовала выплатить дивиденды за 2019 г. в размере RUB 530 млн, что не несет рисков ухудшения кредитного качества, отмечается в обзоре "БКС Глобал Маркетс". "Совокупный долг компании возрос на 116% с RUB 8 млрд до RUB 17,3 млрд на фоне роста объема обеспеченных кредитов и облигационных выпусков, - указывают эксперты инвесткомпании. - Порядка 60% долга (RUB 10,3 млрд) приходится на обеспеченные банковские займы, 34% или RUB 5,9 млрд - на облигации. Вместе с тем средства по договорам с дольщиками составляют RUB 20,2 млрд. Отметим, что 23% долга (RUB 4 млрд в рублевом эквиваленте) номинировано в USD в результате инвестиций в американский проект и выкупа доли партнера в компании Astoria West Sponsor LLC за RUB 1,2 млрд. Краткосрочный долг составляет 31%, однако он полностью покрыт запасом денежных средств. Несмотря на существенное увеличение долга, рост EBITDA позволил Пионеру даже несколько снизить соотношение Чистый долг/EBITDA до 0,7х против 0,8х на начало года".
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