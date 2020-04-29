Цены на нефть растут, но остаются уязвимыми из-за переизбытка сырья - "Нордеа банк"

Нефтяные котировки в утренние часы среды растут вместе с прочими рисковыми активами благодаря оптимистичным настроениям на глобальных площадках, отмечается в обзоре "Нордеа банка". Однако на рынке сохраняется ситуация с переизбытком сырья и заполнением нефтяных хранилищ, поэтому нефтяные котировки остаются уязвимыми.

"Контракты на Brent торгуются выше отметки $23/bbl, WTI - вблизи $14/bbl, - констатируют аналитики банка. - В центре внимания участников нефтяного рынка остается завтрашняя экспирация июньских фьючерсов на нефть марки Brent. На рынке сохраняется ситуация с переизбытком сырья и заполнением нефтяных хранилищ, поэтому нефтяные котировки остаются уязвимыми. Кроме того, Американский институт нефти (API) сообщил о росте запасов сырой нефти в США на прошлой неделе на 10 mb. Таким образом, за последние пять недель запасы нефти в Штатах выросли практически на 60 mb, что подтверждает высокие темпы заполнения нефтехранилищ".

В внимание инвесторов в среду будет направлено на официальные данные от Минэнерго США, из которых станет известен объем добычи нефти в Штатах. "Если добыча нефти в США продолжила сокращаться, это может стать локальным поводом для сохранения оптимизма на нефтяном рынке. Тем не менее, основное влияние на котировки продолжит оказывать ситуация со спросом и аппетит к рисковым активам на глобальных площадках". - полагают эксперты "Нордеа банка".