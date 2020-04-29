.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Основным риском для Яндекса в настоящий момент является снижение доходов от онлайн-рекламы - Уралсиб
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
29 апреля 2020 года 11:42
Основным риском для Яндекса в настоящий момент является снижение доходов от онлайн-рекламы - Уралсиб
Основным риском для "Яндекса" в настоящий момент является снижение доходов от онлайн-рекламы, говорится в обзоре Уралсиба. "Яндекс" во вторник опубликовал финансовые результаты за 1 кв. 2020 г., которые в целом соответствуют ожиданиям рынка по выручке, но превзошли их по рентабельности. "В частности, выручка компании за период возросла на 26% (здесь и далее – год к году) - до 47,0 млрд руб., что соответствует нашему и консенсусному прогнозам. Рост скорректированной EBITDA составил 13% - до 12,1 млрд руб., лучше наших ожиданий на 12%, рыночных – на 7%. Рентабельность по EBITDA при этом снизилась на 3,1 п.п. - до 25,8%, что отражает опережающий рост генерирующего убытки сегмента "Эксперименты»". Чистая прибыль увеличилась на 56% - до 5,6 млрд руб." - отмечают аналитики Уралсиба. Из-за неопределенности, вызванной пандемией COVID-19, компания отозвала представленный ранее прогноз роста выручки на текущий год. Выручка в сегменте "Поиск и портал" в 1 кв. 2020 г. выросла на 11% - до 30,1 млрд руб., в сегменте "Такси" – на 50% (до 11,4 млрд руб.) Себестоимость увеличилась на 40% - до 16,2 млрд руб., а расходы на разработку – на 18% (до 7,9 млрд руб.), что эквивалентно 16,9% от выручки против 18,0% в 1 кв. прошлого года. Общие и административные расходы достигли за отчетный период 13,5 млрд руб., увеличившись на 31%. Денежные средства и эквиваленты на балансе компании на конец квартала составляли 197,2 млрд руб., включая 30,6 млрд руб. в сегменте "Такси". "Основным риском для "Яндекса" в настоящий момент является снижение доходов от онлайн-рекламы. Для ряда сегментов в текущих условиях также действуют ограничения, не позволяющие вести обычную операционную деятельность. При этом в среднесрочной перспективе компания может выиграть от усиления спроса на цифровые услуги, а устойчивое финансовое положение должно позволить ей пройти пик текущего кризиса", - считают в Уралсибе.
.
Компании упоминаемые в новости: Яндекс
.
29 апреля 2020 года 17:45
Перенос расчетов по фьючерсам WTI убережет от убытков, хотя изменение правил игры всегда негативно - эксперты
Решение "Московской биржи" перенести экспирацию ближайших российских фьючерсов на американские нефтяные контракты WTI с конца второй декады мая на конец апреля убережет участников рынка от возможных убытков и избавит нефтяной рынок от лишних потрясений в условиях общемировой нестабильности,... читать дальше
.29 апреля 2020 года 17:24
ГК "ФИНАМ" приостанавливает анализ и отзывает рекомендацию "покупать" для акций IQVIA Holdings в силу ожидаемого негативного влияния пандемии коронавируса на финансовые результаты компании, сообщается в комментарии инвесткомпании. Американская высокотехнологичная компания сферы здравоохранения... читать дальше
.29 апреля 2020 года 16:45
Вероятность ощутимого ускорения инфляции на фоне рекордных темпов роста денежной массы в США игнорировать не стоит - "ВТБ Капитал"
Вероятность ощутимого ускорения инфляции на фоне рекордных темпов роста денежной массы в США игнорировать не стоит, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". Рынки не ожидают существенных изменений в политике ФРС по итогам завершающегося в среду заседания Федерального комитета по операциям на открытом... читать дальше
.29 апреля 2020 года 15:44
Июньские фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии среды в РФ остаются в уверенном "плюсе" и прибавляют порядка 5-13%. Цены перед публикацией данных Минэнерго США о возможном замедлении темпов роста запасов располагаются выше $21 и $14 соответственно. Настроения на рынке в целом... читать дальше
.29 апреля 2020 года 15:16
Техническая картина по S&P500 по-прежнему выглядит неплохо, считает старший аналитик старший аналитик "Фридом Финанс" Ален Сабитов. Индекс широкого рынка поднялся выше 50-дневной скользящей средней, что увеличивает шансы на продолжение ралли. Индикатор RSI остался выше нейтрального уровня 50, а... читать дальше
.29 апреля 2020 года 13:40
Julius Baer продолжает рекомендовать умеренный кредитный риск в обстановке стабильной, но низкой доходности по государственным облигациям, обширного налогово-бюджетного стимулирования и все более неоднородной ситуации в корпоративном секторе США, говорится в комментарии эксперта банка Маркуса... читать дальше
.29 апреля 2020 года 13:17
Рост стоимости золота на фоне падения остальных товарных и фондовых рынков сохраняет за акциями ПАО "Полюс" качество защитного инструмента, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". Аналитики инвесткомпании с учетом этого сохраняют рекомендацию "держать" для обыкновенных акций "Полюса". "Игроки... читать дальше
.29 апреля 2020 года 12:19
Нефтяные котировки в утренние часы среды растут вместе с прочими рисковыми активами благодаря оптимистичным настроениям на глобальных площадках, отмечается в обзоре "Нордеа банка". Однако на рынке сохраняется ситуация с переизбытком сырья и заполнением нефтяных хранилищ, поэтому нефтяные... читать дальше
.29 апреля 2020 года 09:43
Фондовые индексы США снизились по итогам торгов во вторник. Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут в ходе торгов в среду. Цены на нефть продолжают резкие скачки. читать дальше
.28 апреля 2020 года 18:56
Некоторому ослаблению позиций рубля к вечеру вторника способствовало ухудшение аппетита инвесторов к риску - ИК "Велес Капитал"
Некоторому ослаблению позиций рубля к вечеру вторника способствовало ухудшение аппетита инвесторов к риску и отрицательная динамика цен на нефть, говорится в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. "Открытие торгов во вторник для... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.