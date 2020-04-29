Основным риском для Яндекса в настоящий момент является снижение доходов от онлайн-рекламы - Уралсиб

Основным риском для "Яндекса" в настоящий момент является снижение доходов от онлайн-рекламы, говорится в обзоре Уралсиба.

"Яндекс" во вторник опубликовал финансовые результаты за 1 кв. 2020 г., которые в целом соответствуют ожиданиям рынка по выручке, но превзошли их по рентабельности. "В частности, выручка компании за период возросла на 26% (здесь и далее – год к году) - до 47,0 млрд руб., что соответствует нашему и консенсусному прогнозам. Рост скорректированной EBITDA составил 13% - до 12,1 млрд руб., лучше наших ожиданий на 12%, рыночных – на 7%. Рентабельность по EBITDA при этом снизилась на 3,1 п.п. - до 25,8%, что отражает опережающий рост генерирующего убытки сегмента "Эксперименты»". Чистая прибыль увеличилась на 56% - до 5,6 млрд руб." - отмечают аналитики Уралсиба.

Из-за неопределенности, вызванной пандемией COVID-19, компания отозвала представленный ранее прогноз роста выручки на текущий год. Выручка в сегменте "Поиск и портал" в 1 кв. 2020 г. выросла на 11% - до 30,1 млрд руб., в сегменте "Такси" – на 50% (до 11,4 млрд руб.) Себестоимость увеличилась на 40% - до 16,2 млрд руб., а расходы на разработку – на 18% (до 7,9 млрд руб.), что эквивалентно 16,9% от выручки против 18,0% в 1 кв. прошлого года. Общие и административные расходы достигли за отчетный период 13,5 млрд руб., увеличившись на 31%. Денежные средства и эквиваленты на балансе компании на конец квартала составляли 197,2 млрд руб., включая 30,6 млрд руб. в сегменте "Такси".

"Основным риском для "Яндекса" в настоящий момент является снижение доходов от онлайн-рекламы. Для ряда сегментов в текущих условиях также действуют ограничения, не позволяющие вести обычную операционную деятельность. При этом в среднесрочной перспективе компания может выиграть от усиления спроса на цифровые услуги, а устойчивое финансовое положение должно позволить ей пройти пик текущего кризиса", - считают в Уралсибе.