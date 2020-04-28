.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Индексы Мосбиржи и РТС могут подняться до 2660 пунктов и 1130 пунктов соответственно - ИК "Фридом Финанс"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
28 апреля 2020 года 16:22
Индексы Мосбиржи и РТС могут подняться до 2660 пунктов и 1130 пунктов соответственно - ИК "Фридом Финанс"
Индексы Мосбиржи и РТС могут подняться до 2660 пунктов и 1130 пунктов соответственно, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". "Несмотря на сдержанный внешний фон и довольно мрачный внутренний, российский индекс РТС во вторник сумел разогнаться более чем на 1,5% и преодолеть планку 1100 пунктов. Сильных драйверов для роста пока нет, поэтому мы ожидаем, что рынок поднимется не выше 1130 пунктов. При поддержке со стороны нефти можем увидеть отметки до 1170 пунктов, - отмечает аналитик ИК Валерий Емельянов. - Индекс Мосбиржи смог взять ближайшую психологическую цель (2600 пунктов) и пока держится выше нее. Ситуация аналогична валютному индикатору РТС: 2620 – ближайшая цель без роста нефти. Если рост в барреле будет развиваться, то сможем подняться до 2660 по индексу Мосбиржи". .
.
28 апреля 2020 года 15:54
Рынком нефти по-прежнему правят мимолетные импульсы и давление, исходящее от высокого предложения - ИК "Велес Капитал"
Июньские фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии вторника в РФ не показывали единой динамики, изменяясь на 1-10%, констатирует аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. В плюсе оказались котировки международного сорта. Цены в целом пытались отступить от минимумов дня, когда котировки на... читать дальше
.28 апреля 2020 года 15:36
Резкие колебания котировок продлятся еще несколько недель, однако аналитики Julius Baer придерживаются конструктивной позиции и ожидают восстановления цен на нефть в долгосрочной перспективе, говорится в комментарии компании. Инвестиции в биржевые продукты на рынках нефтяных фьючерсов показали... читать дальше
.28 апреля 2020 года 13:39
Стоимость фрахта крупнотоннажных нефтепродуктовых танкеров взлетела, поскольку нефтеперерабатывающие компании арендуют их для хранения излишков своей продукции в условиях падения спроса из-за пандемии, пишет Financial Times. Тарифы на фрахт крупнотоннажных танкеров 2 класса, способных перевозить... читать дальше
.28 апреля 2020 года 12:29
Падение цен на нефть продлится до конца недели, говорится в комментарии ITI Capital. Нефть на прошлой неделе оказалась в аутсайдерах - ее цена упала более чем на 20% после резкого отскока в понедельник вслед за пролонгацией фьючерсного контракта WTI с мая на июнь. "Мы считаем, что... читать дальше
.28 апреля 2020 года 12:04
Поползновения рисковых активов, включая евро, к росту на данном этапе по-прежнему выглядят зыбкими и мимолетными, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". Инвестиционное сообщество на этой неделе ждет итогов заседаний Европейского центрального банка и Федрезерва, отмечает аналитик ГК "ФИНАМ" Зарина... читать дальше
.28 апреля 2020 года 10:45
По мнению аналитиков "Уралсиба", в текущем году на ситуацию на рынке алюминия оказывает влияние развитие эпидемии коронавируса, отмечается в обзоре корпорации. В 1 кв. 2020г в мире наблюдался существенный избыток предложения алюминия, который оценивался в 1,7 млн т., однако падение потребления в 1... читать дальше
.28 апреля 2020 года 09:43
Фондовые индексы США повысились по итогам торгов в понедельник . Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник не демонстрируют единой тенденции. WTI продолжает стремительно дешеветь, Brent торгуется у $19 за баррель. читать дальше
.27 апреля 2020 года 16:11
Учитывая экспирацию майского контракта на этой неделе, аналитики "БКС Глобал Маркетс" не исключают новых сюрпризов с ценами, несмотря на то что фьючерс Brent не подразумевает обязательств на поставку. Цена Brent может варьироваться в широком диапазоне $18-27/барр., говорится в обзоре. Несмотря... читать дальше
.27 апреля 2020 года 14:59
Исполнение предстоящей сделки OPEC+ вызывает ряд вопросов, так как целый ряд стран не спешит сокращать добычу - Альфа-банк
Исполнение предстоящей сделки OPEC+ вызывает ряд вопросов, так как целый ряд стран не спешит сокращать добычу, ставя под сомнение соблюдение ими установленных квот, отмечается в обзоре Альфа-банка. Тем не менее, OPEC+ ожидает цены на нефть Brent на уровне $40/барр. к середине 2020г, как... читать дальше
.27 апреля 2020 года 11:30
Нефтяные котировки на старте недели находятся под существенным давлением: контракты на Brent снижаются на 5% и торгуются чуть выше отметки $23,5/bbl, фьючерсы на WTI падают на 14% до уровней ниже ниже $15/bbl, говорится в обзоре "Нордеа банка". В центре внимания участников нефтяного рынка остается... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.