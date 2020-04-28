Индексы Мосбиржи и РТС могут подняться до 2660 пунктов и 1130 пунктов соответственно - ИК "Фридом Финанс"

Индексы Мосбиржи и РТС могут подняться до 2660 пунктов и 1130 пунктов соответственно, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс".

"Несмотря на сдержанный внешний фон и довольно мрачный внутренний, российский индекс РТС во вторник сумел разогнаться более чем на 1,5% и преодолеть планку 1100 пунктов. Сильных драйверов для роста пока нет, поэтому мы ожидаем, что рынок поднимется не выше 1130 пунктов. При поддержке со стороны нефти можем увидеть отметки до 1170 пунктов, - отмечает аналитик ИК Валерий Емельянов. - Индекс Мосбиржи смог взять ближайшую психологическую цель (2600 пунктов) и пока держится выше нее. Ситуация аналогична валютному индикатору РТС: 2620 – ближайшая цель без роста нефти. Если рост в барреле будет развиваться, то сможем подняться до 2660 по индексу Мосбиржи".