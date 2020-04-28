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28 апреля 2020 года 15:54
Рынком нефти по-прежнему правят мимолетные импульсы и давление, исходящее от высокого предложения - ИК "Велес Капитал"
Июньские фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии вторника в РФ не показывали единой динамики, изменяясь на 1-10%, констатирует аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. В плюсе оказались котировки международного сорта. Цены в целом пытались отступить от минимумов дня, когда котировки на американский сорт опускались в район 10 долларов. Ближайшие фьючерсы на Brent пытаются устоять выше 20 долларов. Рынком по-прежнему правят мимолетные импульсы и давление, исходящее от высокого предложения, отмечает специалист ИК.
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28 апреля 2020 года 15:36
Резкие колебания котировок продлятся еще несколько недель, однако аналитики Julius Baer придерживаются конструктивной позиции и ожидают восстановления цен на нефть в долгосрочной перспективе, говорится в комментарии компании. Инвестиции в биржевые продукты на рынках нефтяных фьючерсов показали... читать дальше
.28 апреля 2020 года 13:39
Стоимость фрахта крупнотоннажных нефтепродуктовых танкеров взлетела, поскольку нефтеперерабатывающие компании арендуют их для хранения излишков своей продукции в условиях падения спроса из-за пандемии, пишет Financial Times. Тарифы на фрахт крупнотоннажных танкеров 2 класса, способных перевозить... читать дальше
.28 апреля 2020 года 12:29
Падение цен на нефть продлится до конца недели, говорится в комментарии ITI Capital. Нефть на прошлой неделе оказалась в аутсайдерах - ее цена упала более чем на 20% после резкого отскока в понедельник вслед за пролонгацией фьючерсного контракта WTI с мая на июнь. "Мы считаем, что... читать дальше
.28 апреля 2020 года 12:04
Поползновения рисковых активов, включая евро, к росту на данном этапе по-прежнему выглядят зыбкими и мимолетными, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". Инвестиционное сообщество на этой неделе ждет итогов заседаний Европейского центрального банка и Федрезерва, отмечает аналитик ГК "ФИНАМ" Зарина... читать дальше
.28 апреля 2020 года 10:45
По мнению аналитиков "Уралсиба", в текущем году на ситуацию на рынке алюминия оказывает влияние развитие эпидемии коронавируса, отмечается в обзоре корпорации. В 1 кв. 2020г в мире наблюдался существенный избыток предложения алюминия, который оценивался в 1,7 млн т., однако падение потребления в 1... читать дальше
.28 апреля 2020 года 09:43
Фондовые индексы США повысились по итогам торгов в понедельник . Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник не демонстрируют единой тенденции. WTI продолжает стремительно дешеветь, Brent торгуется у $19 за баррель. читать дальше
.27 апреля 2020 года 16:11
Учитывая экспирацию майского контракта на этой неделе, аналитики "БКС Глобал Маркетс" не исключают новых сюрпризов с ценами, несмотря на то что фьючерс Brent не подразумевает обязательств на поставку. Цена Brent может варьироваться в широком диапазоне $18-27/барр., говорится в обзоре. Несмотря... читать дальше
.27 апреля 2020 года 14:59
Исполнение предстоящей сделки OPEC+ вызывает ряд вопросов, так как целый ряд стран не спешит сокращать добычу - Альфа-банк
Исполнение предстоящей сделки OPEC+ вызывает ряд вопросов, так как целый ряд стран не спешит сокращать добычу, ставя под сомнение соблюдение ими установленных квот, отмечается в обзоре Альфа-банка. Тем не менее, OPEC+ ожидает цены на нефть Brent на уровне $40/барр. к середине 2020г, как... читать дальше
.27 апреля 2020 года 11:30
Нефтяные котировки на старте недели находятся под существенным давлением: контракты на Brent снижаются на 5% и торгуются чуть выше отметки $23,5/bbl, фьючерсы на WTI падают на 14% до уровней ниже ниже $15/bbl, говорится в обзоре "Нордеа банка". В центре внимания участников нефтяного рынка остается... читать дальше
.27 апреля 2020 года 10:37
Направление движения нефтяных цен еще может неоднократно измениться в течение недели - ИК "Велес Капитал"
Июньские фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют около 4-11% во главе с американским сортом, констатирует аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Котировки остаются волатильными и на прошлой неделе не смогли закрепиться выше сопротивлений $23 и $18,50 соответственно - сигнал, указывающий... читать дальше
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