Рынком нефти по-прежнему правят мимолетные импульсы и давление, исходящее от высокого предложения - ИК "Велес Капитал"

Июньские фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии вторника в РФ не показывали единой динамики, изменяясь на 1-10%, констатирует аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. В плюсе оказались котировки международного сорта. Цены в целом пытались отступить от минимумов дня, когда котировки на американский сорт опускались в район 10 долларов. Ближайшие фьючерсы на Brent пытаются устоять выше 20 долларов. Рынком по-прежнему правят мимолетные импульсы и давление, исходящее от высокого предложения, отмечает специалист ИК.