Резкие колебания котировок нефти продлятся еще несколько недель - Julius Baer

Резкие колебания котировок продлятся еще несколько недель, однако аналитики Julius Baer придерживаются конструктивной позиции и ожидают восстановления цен на нефть в долгосрочной перспективе, говорится в комментарии компании.

Инвестиции в биржевые продукты на рынках нефтяных фьючерсов показали значительный приток средств за последние недели. При этом доминирующие позиции на рынке фьючерсных контрактов занял один конкретный продукт, отмечает главный макроэкономист и руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Норберт Рюкер. "Такая концентрация вынудила эмитента пересмотреть свою инвестиционную стратегию и сместить позиционирование относительно кривой фьючерсов за пределы так называемого периода роллирования. Похоже, что отток средств из июньских контрактов WTI в другие контракты, расположенные дальше на фьючерсной кривой, оказывает исключительно высокое давление на ближайшие котировки нефти, и распродажа тянет за собой вниз остальные цены на нефть, включая нефть марки Brent. Конечно же, влияние таких движений средств на рынке нефти, как правило, не так заметно и в настоящее время выходит на первый план ввиду исключительно сильного стресса на рынке, поскольку запасы сырой нефти могут достичь максимальных пределов в конце мая или июне", - пишет он.

Спекулятивная торговля, действительно, время от времени вызывает колебания котировок нефти, однако эти искажения работают в обоих направлениях и не имеют длительного эффекта. Нужно учитывать, считает Н. Рюкер, что спекулятивные инвестиции отчасти обеспечивают отрасль ликвидностью, чтобы та могла хеджировать свои коммерческие риски. Несмотря на то, что рынок "бумажной" нефти значительно вырос по объему, он по-прежнему меньше рынка физической нефти в плане объемов запасенной, произведенной и потребленной нефти.

"Сильные колебания котировок на рынке нефти продолжатся в ближайшем будущем, однако мы видим больше перспектив для роста цен с текущих уровней около 20 долларов США за баррель. В долгосрочной перспективе мы ожидаем восстановления цен на нефть", - заключает специалист Julius Baer.