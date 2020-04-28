Автопроизводители в РФ по нынешнему рынку будут на грани дефолта уже к лету - BCG

Российские автопроизводители рискуют в мае-июне оказаться на грани дефолта по своим обязательствам, говорится в материалах The Boston Consulting Group (BCG), с которыми ознакомился "Интерфакс".

"Для большинства автомобильных компаний на российском рынке падение объема продаж уже на 25% (в 2020 г. - ИФ) может привести к отрицательным показателям EBIT. В случае падения рынка на 35% (вероятный сценарий, но не пессимистичный) убыток, полученный автопроизводителями, может быть сопоставим с EBIT прошлого года. При этом уже в мае-июне предприятия могут оказаться в ситуации дефицита ликвидности и риска дефолта по своим обязательствам", - считает руководитель направления "Автомобилестроение" в BCG СНГ Эдуард Черкин.

Аналитик констатирует, что автопроизводители скорее всего не смогут обойтись без прямой финансовой господдержки и принятия экстренных мер, таких как долгосрочная приостановка производств, сокращение персонала или перевод сотрудников в неоплачиваемые отпуска.

Подобная ситуация, считают в BCG, ожидает и многих глобальных игроков, однако иностранные автопроизводители учли кризис 2008 года и улучшили свою денежную позицию в процентном отношении к выручке с 8% в 2008 году до 17% в 2019 году (медиана для 13 крупнейших производителей). Это может позволить им перенести данный спад, принимая ряд традиционных мер, таких как закрытие избыточных мощностей, оптимизация продуктового ряда, адаптация коммерческих инструментов и схем мотивации при работе с дилерами, отмечают аналитики.

"Крупнейшие предприятия отрасли уже обратились за мерами государственной поддержки, направленными на поддержание загрузки производств и отсрочки некоторых обязательств, однако данные меры направлены в основном на российские предприятия, и вероятно ожидается, что меры по финансовой стабилизации иностранных предприятий будут оказаны их материнскими компаниями", - предполагает Черкин.

По его мнению, текущая ситуация может оказаться для национальных автопроизводителей возможностью в будущем усилить позиции и восстановить рыночный спрос "благодаря своему системообразующему характеру деятельности и сильным взаимоотношениям на государственном уровне".

Одновременно, как отмечает аналитик BCG, перед иностранными брендами может снова встать вопрос о том, стоит ли уходить из России и минимизировать потери или обеспечить дополнительное субсидирование производств для сохранения присутствия на рынке.

"Также в кризис могут еще больше усилиться тенденции по консолидации рынка, и крупные иностранные игроки, сохранившие присутствие в РФ, могут быть заинтересованными в расширении своего присутствия, так как на рынке имеются опции, позволяющие увеличить долю иностранного капитала в структуре отрасли. Ряд российских активов сохраняют стратегическую привлекательность и могут вызвать интерес в случае, если государство сделает решительные шаги в инвестиционном регулировании отрасли", - отмечает эксперт BCG.

Согласно прогнозу BCG, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ в 2020 г. упадут на 25-37% к прошлому году, до 1,3-1,1 млн штук. При оптимистичном сценарии они снизятся на 19%, до 1,4 млн автомобилей, при пессимистичном - на 48%, до всего 900 тыс. шт.

Базовый сценарий прогноза на 2021 г. предполагает падение рынка на 12-18%.

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), российский авторынок по итогам 2019 г. снизился на 2,3%, до 1,759 млн шт. В I квартале он пока не ощутил негативный эффект от пандемии коронавируса и подрос на 1,8% (до 395,5 тыс. шт.), в основном за счет марта, в течение которого было продано 162,3 тыс. легковых машин и LCV (+4%).

Прогноз BCG предполагает, что в апреле продажи рухнут на 110-118 тыс. шт.

Аналитики компании также ожидают, что мировые автопродажи в 2020 г. при оптимистичном сценарии снизятся на 10-16%, до 55,9-51-8 млн шт. При пессимистичном - ожидается падение на 22-38%, до 48,2-38,2 млн. машин.

Как сообщала ранее Европейская ассоциация производителей автомобилей (ACEA), продажи автомобилей в странах Евросоюза (без учета Мальты, данные по которой отсутствуют) в марте уже упали на 55,1% к прошлому году на фоне ограничительных мер, принятых в связи с пандемией коронавируса. Число зарегистрированных новых автомобилей в 26 странах ЕС в прошлом месяце составило 567,308 тыс. шт. по сравнению с 1,26 млн годом ранее.