Дивиденды Газпром нефти существенно превышают среднерыночные уровни - ИК "Фридом Финанс"

Совет директоров рекомендовал акционерам ПАО "Газпром нефть" одобрить выплату дивидендов по результатам деятельности в 2019 году в размере 37,96 рубля на одну обыкновенную акцию. Ожидаемая дивидендная доходность обыкновенной акции компании исходя из текущих цен по итогам 2019 года составит, таким образом, 11,7% годовых, что существенно выше среднерыночных уровней для ликвидных российских акций, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Александра Осиан.

Эксперт ожидает в рамках нашего базового сценария возможное восстановление к концу года цен на нефть на уровнях выше $55 за баррель и ускорения экономики КНР - как индикатора ключевых тенденций на развивающихся рынках - в 2020 году до 5% (г/г) (в долларах США 2011 г.) против 4% (г/г) по последним данным. "Мы по-прежнему рассчитываем на то, что влияние сделки ОПЕК и стимулирующих мер в США, КНР, Японии окажут существенную поддержку ценам на нефть и мировой экономике в ближайшие несколько кварталов. Воздействие на цены сырья сохраняет фактор накопленной мировой экономикой долгосрочной проблемы участившихся дефицитов на товарном рынке, а также отложенный эффект от мер монетарного стимулирования в 2008-2016 гг.", - отмечает А. Осин.

По мнению аналитика ИК "Фридом Финанс", в рамках этих тенденций с учетом ожидаемого эффекта от сделки ОПЕК на объем добычи, прогноз выручки и чистой прибыли Газпром нефти на 2020 год составляет 1900 млрд руб. и 250 млрд руб. соответственно. "Компания справедливо оценена по отношению к российским аналогам с точки зрения анализа финансовых и производственных мультипликаторов. Наша оценка справедливой стоимости обыкновенной акции ПАО "Газпромнефть" по итогам 2020 года составляет, таким образом, 394,4 руб. за бумагу", - заключает аналитик ИК.