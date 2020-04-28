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28 апреля 2020 года 14:20
ГК "ФИНАМ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Lam Research Corporation
ГК "ФИНАМ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Lam Research Corporation и считают их относительно недооцененными по отношению к сектору, говорится в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. "После рассмотрения отчетности компании за третий фискальный квартал мы по-прежнему считаем ее акции привлекательными для вложений. По нашим оценкам, Lam Research сможет выйти из всей нынешней ситуации с коронавирусом относительно невредимой за счет отраслевой специфики и перспектив рынка памяти в этом году. Бумаги Lam Research остаются относительно недооцененными по отношению к сектору. Мы сохраняем по акциям Lam Research рекомендацию "Покупать"", - пишет эксперт "ФИНАМа". Lam Research Corporation - компания полупроводникового сектора, поставщик оборудования для производства пластин и провайдер услуг полупроводниковой отрасли. Занимается разработкой, производством и реализацией систем для обработки полупроводников, применяющихся в изготовлении интегральных схем. Продукция Lam Research позволяет покупателям, производителям полупроводниковых устройств, выпускать самые разнообразные девайсы, используемые в электронике, а именно в мобильных телефонах, планшетах, компьютерах, сетевом оборудовании и др. Акции Lam Research в минувшем году не раз с опережением достигали наших целевых уровней, при этом за весь 2019 год подорожали более чем вдвое, отмечается в комментарии Зарины Саидовой.
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Компании упоминаемые в новости: Citigroup Inc
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