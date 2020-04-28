ГК "ФИНАМ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Lam Research Corporation и считают их относительно недооцененными по отношению к сектору, говорится в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой.

"После рассмотрения отчетности компании за третий фискальный квартал мы по-прежнему считаем ее акции привлекательными для вложений. По нашим оценкам, Lam Research сможет выйти из всей нынешней ситуации с коронавирусом относительно невредимой за счет отраслевой специфики и перспектив рынка памяти в этом году. Бумаги Lam Research остаются относительно недооцененными по отношению к сектору. Мы сохраняем по акциям Lam Research рекомендацию "Покупать"", - пишет эксперт "ФИНАМа".

Lam Research Corporation - компания полупроводникового сектора, поставщик оборудования для производства пластин и провайдер услуг полупроводниковой отрасли. Занимается разработкой, производством и реализацией систем для обработки полупроводников, применяющихся в изготовлении интегральных схем.

Продукция Lam Research позволяет покупателям, производителям полупроводниковых устройств, выпускать самые разнообразные девайсы, используемые в электронике, а именно в мобильных телефонах, планшетах, компьютерах, сетевом оборудовании и др.

Акции Lam Research в минувшем году не раз с опережением достигали наших целевых уровней, при этом за весь 2019 год подорожали более чем вдвое, отмечается в комментарии Зарины Саидовой.