Хранение нефтепродуктов на танкерах привело к взлету тарифов на фрахт

Стоимость фрахта крупнотоннажных нефтепродуктовых танкеров взлетела, поскольку нефтеперерабатывающие компании арендуют их для хранения излишков своей продукции в условиях падения спроса из-за пандемии, пишет Financial Times.

Тарифы на фрахт крупнотоннажных танкеров 2 класса, способных перевозить примерно 800 тыс. баррелей нефтепродуктов, выросли более чем вдвое за последнюю неделю - до рекордных $173 тыс. в день по состоянию на понедельник, свидетельствуют данные Clarksons Platou Securities. Стоимость фрахта крупнотоннажных танкеров 1 класса, которые могут перевозить от 345 тыс. до 615 тыс. баррелей, также удвоились и достигла почти $112 тыс.

В то же время, цена фрахта сверхкрупных танкеров (VLCC), способных перевозить до 2 млн баррелей сырой нефти, немного снизилась в преддверии вступления в силу соглашения о сокращении добычи ОПЕК+ и составляет около $167 тыс. в день.

"Рынок VLCC остается сильным, но мы видим, что спрос переходит на рынок нефтепродуктов", - отмечает глава International Seaways Лоис Заброцки.

В связи с падением спроса на нефть и нефтепродукты примерно 30 млн б/с, нефтеперерабатывающие компании сталкиваются с необходимостью выбора - искать место для хранения излишков продукции или сокращать производство. Многие из них выбирают хранение нефтепродуктов на танкерах, поскольку наземные хранилища уже заполнены и арендованы.

По данным Vortexa, объем нефтепродуктов в плавучих хранилищах в воскресенье достиг 72 млн баррелей по сравнению с 33,7 млн месяц назад.

"Сильное падение спроса на бензин, дизель и авиационное топливо из-за распространения COVID-19 привело к значительному избытку предложения нефтепродуктов в мире", - отмечает старший аналитик Vortexa Джей Мару.

По его словам, трейдеры и нефтеперерабатывающие компании пытаются гарантировать себе аренду танкеров, чтобы использовать их для хранения нефтепродуктов.

Трейдеры, в свою очередь, отмечают, что избыток предложения на рынке и исчерпание мест в наземных хранилищах являются основными, но не единственными причинами роста спроса на танкеры для перевозки нефтепродуктов.

Выгрузка во многих портах, особенно в Северной и Южной Америке, оказалась затруднена из-за вспышки коронавируса. В связи с этим многие фрахтователи перенаправляют суда в страны, где их можно разгрузить.

"Это еще больше ограничивает предложение (танкеров - ИФ), поскольку судам приходится преодолевать большую дистанцию", - отмечает аналитик Clarksons Фроде Моркедал.

Моркедал считает, что "хотя нынешние рекордные тарифы неприемлемо высоки, существующий дефицит предложения будет поддерживать тарифы в ближайшие месяцы".