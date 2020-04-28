Справедливый уровень доходности для нового выпуска 10-летних евробондов Лукойла ~3,8% годовых - Промсвязьбанк

Лукойл во вторник планирует разместить 10-летние долларовые евробонды, справедливый уровень доходности для нового выпуска ~3,8% годовых, говорится в комментарии Промсвязьбанка.

"Новый 10-летний выпуск позволит удлинить долг Лукойлу - на текущий момент кривая евробондов компании ограничивается 6-летним выпуском LUKOIL-26, - отмечает эксперт банка Дмитрий Грицкевич. - Также в ноябре этого года компании предстоит погашение выпуска LUKOIL-20 на 1 млрд долл., в результате чего во втором полугодии Лукойл может снова выйти на рынок для его рефинансирования в случае комфортной конъюнктуры. На текущий момент выпуск LUKOIL-26 торгуется с доходностью 3,38% годовых или порядка 50 б.п. к суверенной кривой России. В результате, справедливая доходность нового выпуска LUKOIL-30 по экстраполированной кривой Лукойла находится на уровне ~3,8% годовых (премия 60 б.п. к суверенной кривой с учетом более длинной срочности). Данный уровень доходности фактически соответствует 10-летнему выпуску Газпрома (доходность 3,85% годовых)".