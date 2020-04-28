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28 апреля 2020 года 13:00
"Неделя центробанков" может принести новые поводы для оптимизма - БКС
"Неделя центробанков" может принести новые поводы для оптимизма, говорится в комментарии "БКс Премьер". Старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов отмечает, что на этой неделе в фокусе внимания рынков находятся заседания мировых центральных банков. В понедельник эстафету принял Банк Японии, взяв обязательства увеличить выкуп коммерческих бумаг и корпоративных облигаций почти втрое, до 20 трлн иен (186 млрд долларов), при том что выкуп гособлигаций стал неограниченным. "И хотя решения Банка Японии не носят определяющего характера для российского фондового рынка, они, тем не менее, увеличивают глобальную финансовую ликвидность, при том что ФРС уже влила в рынок порядка 1,4 трлн долл. В этих условиях от Федрезерва стоит ждать прежде всего вербальных интервенций, теоретически остаётся опция при новом обвале рынке начать выкуп на баланс регулятора акций", - пишет специалист компании. А вот ЕЦБ, который критикуют за недостаточную монетарную поддержку экономики, вполне может увеличить объем количественного смягчения и может начать покупать по примеру ФРС "мусорные" облигации, считает С. Суверов. С учетом бездонной финансовой поддержки регуляторов мировые акции пытаются расти, также ориентируясь на планы постепенного снятия карантинных мер, хотя полного контроля над распространением коронавируса достичь не удалось, ситуация с инфекцией продолжает оставаться напряженной и меры социальной изоляции, а следовательно, давление на экономику сохранятся ещё очень долгое время, мешая V-образному восстановлению. "Конечно, у американского фондового рынка есть компании и сектора-"локомотивы", к ним в последнее время относятся Amazon, Netflix, а также медицинский сектор, у российского фондового рынка стопроцентных акций-"локомотивов" среди "голубых фишек" нет. Нефтяники оказались под двойным ударом - беспрецедентного снижения цен на углеводороды и необходимости существенного сокращения добычи, восстановить которую будет непросто. Сбербанк также можно теоретически считать близким к статусу подобного "локомотива", однако с учетом текущей картины в экономике и макропрогнозов растет вероятность снижения качества активов, не исключены реструктуризации ряда ссуд, - отмечает специалист "БКС Премьер". - Снижение ключевой ставки немного поможет банкам, которые будут получать более дешевую ликвидность от ЦБ, но влияние на экономику и котировки российских акций ограничено, так как банки вряд ли значительно снизят кредитные ставки из-за роста стоимости риска (cost of risk) и вызванного этим увеличением финансовых расходов".
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