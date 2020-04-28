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28 апреля 2020 года 12:48
"Уралсиб" не рекомендует в текущей ситуации покупать рублевые облигации и евробонды Русала
"Уралсиб" не рекомендует в текущей ситуации покупать рублевые облигации и евробонды Русала, говорится в обзоре корпорации. "В 2020г мы ждем дальнейшего ухудшения финансового положения компании, которое в 2019 г. уже и так ухудшилось из-за падения цен на алюминий", - отмечают аналитики Константин Чернышев и Надежда Боженко. Цена на первичный алюминий на мировом рынке упала в середине марта с 1 700 долл./т до 1 500 долл./т и с тех пор не изменилась. По этой причине результаты продаж во 2 кв. у Русала могут заметно ухудшиться, полагают эксперты "Уралсиба". Дальнейшее развитие ситуации на рынке алюминия пока трудно прогнозируемо и зависит от скорости восстановления экономики после ограничительных мер, введенных из-за пандемии. Пока оценки говорят о падении мировой экономики от 3% до 5% в 2020г. Однако падение в секторах, традиционно потребляющих алюминий (упаковка, строительство, автомобилестроение) будет, вероятно, более глубоким. В связи с этим в 2020 г. эксперты "Уралсиба" ждут дальнейшего ухудшения финансового положения компании, которое в 2019г уже и так ухудшилось из-за падения цен на алюминий. "Некоторую поддержку финансовому положению компании может оказать ослабление рубля, поскольку основные затраты Русал несет в рублях, а также поступление итоговых дивидендов от Норникеля за 2019 г. в размере около 344 млн долл., - полагают Константин Чернышев и Надежда Боженко. - Общий долг Русала на конец 2019 г. находился на уровне 8,3 млрд долл., на балансе компании на конец прошлого года было 1,781 млрд долл. денежных средств, а чистый долг компании составил 6,466 млрд долл. Тем не менее долговая нагрузка (Чистый долг/EBITDA) остается высокой около 6,7 на конец 2019 г. В связи с этим мы не рекомендуем в текущей ситуации рублевые облигации и евробонды Русала". Последние, как отмечают эксперты "Уралсиба", в последний месяц показывали опережающую динамику в секторе, уверенно восстанавливаясь после резкого падения в начале распродаж на рынках. На данный момент бумаги торгуются с z-спредами в диапазоне 455-480 б.п., на 200 б.п. шире, чем у бумаг эмитентов с кредитными рейтингами категории "ВВ" и умеренной долговой нагрузкой, отмечается в обзоре корпорации.
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