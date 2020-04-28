Падение цен на нефть продлится до конца недели - ITI Capital

Падение цен на нефть продлится до конца недели, говорится в комментарии ITI Capital.

Нефть на прошлой неделе оказалась в аутсайдерах - ее цена упала более чем на 20% после резкого отскока в понедельник вслед за пролонгацией фьючерсного контракта WTI с мая на июнь.

"Мы считаем, что волатильность нефтяных котировок будет оставаться высокой до 30 апреля, когда состоится пролонгация фьючерса Brent с мая на июнь. Мы видим потенциал роста стоимости новых июньских контрактов, которые начнут торговаться 1 мая благодаря восстановлению оптимизма инвесторов в отношении перспектив мировой экономики и сокращению добычи участниками сделки ОПЕК+", - отмечают аналитики ITI Capital.