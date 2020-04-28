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28 апреля 2020 года 12:04
Поползновения евро к росту на данном этапе по-прежнему выглядят зыбкими и мимолетными - ГК "ФИНАМ"
Поползновения рисковых активов, включая евро, к росту на данном этапе по-прежнему выглядят зыбкими и мимолетными, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". Инвестиционное сообщество на этой неделе ждет итогов заседаний Европейского центрального банка и Федрезерва, отмечает аналитик ГК "ФИНАМ" Зарина Саидова. В условиях пандемии регуляторы перестали дожидаться плановых заседаний и принимают меры монетарного стимулирования в экстренном порядке, поэтому "посиделки" обоих регуляторов на этот раз могут завершиться лишь порцией абстрактных экономических комментариев. Федрезерв, в частности, пообещает принять все необходимые меры для поддержки ликвидности в финансовой системе, а ключевая ставка уже и так находится на минимальном уровне, поэтому манипуляций с этим параметром монетарной политики ожидать не приходится. "Значимой для динамики EUR/USD макроэкономической статистики вов вторник в Старом и Новом Свете не появится. Мы отмечаем, что на данном этапе поползновения рисковых активов, включая евро, к росту по-прежнему выглядят зыбкими и мимолетными - рынки живут ожиданиями конца пандемии, тогда как многие ограничительные меры все еще остаются в силе, и масштаб экономических последствий до сих пор не поддается оценкам. В этой связи, с фундаментальной точки зрения, доллар остается фаворитом как антирисковый актив. С технической точки зрения, на дневном графике EUR/USD курс стабилизировался над поддержкой 1,078, однако в краткосрочной перспективе не исключается ее повторное тестирование и пробитие вниз", - пишет З. Саидова.
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