Приближение даты экспирации июньского фьючерса на нефть Brent остается фактором риска для рубля - "Нордеа банк"

Негативная динамика на нефтяном рынке по мере приближения даты экспирации июньского фьючерса на нефть марки Brent (30 апреля) остается фактором риска для российской валюты, говорится в обзоре "Нордеа банка". На российском валютном рынке сохраняется относительно стабильная ситуация. В паре с долларом остается актуальным коридор 74-75, а в паре с евро 80-81.

"Продажи валюты Банком России, увеличенные до 250 млн долл. в день в середине прошлой недели, позволяют несколько сгладить отрицательное влияние низких цен на нефть для рубля, 0 отмечают эксперты банка. - За исключением ситуации на нефтяном рынке внешний фон для рубля остается, скорее, нейтральным в отсутствие значимой макроэкономической статистики".

Параметры предстоящего в среду аукциона по размещению ОФЗ станут известны во вторник, что может стать источником поддержки для рубля. "Спрос на бумаги со стороны нерезидентов может быть довольно высоким после явного сигнала со стороны Банка России в пятницу о вероятном дальнейшем снижении ключевой ставки на предстоящих заседаниях", - полагают аналитики "Нордеа банка".