Рубль может укрепиться от текущих уровней до 73-75 за доллар - Sberbank Asset Management

Курс рубля в краткосрочной перспективе будет зависеть от динамики цен на нефть и отношения инвесторов к активам на развивающихся рынках, говорится в комментарии директора по инвестициям Sberbank Asset Management Рената Малина. Однако учитывая позитивные настроения на российским рынке после заседания ЦБ, рубль может укрепиться от текущих уровней. Целевой курс рубля - 73-75 за доллар.

"Рубль на прошлой неделе рубль вновь показал динамику лучше рынка. Индекс валют развивающихся стран EMCI потерял 1,7%, чему способствовали коррекционные настроения на рынках. Российская валюта ослабла только на 0,8% по отношению к доллару. В первую очередь такая динамика объяснялась действиями Банка России, который продемонстрировал, что готов быть гибким в случае ухудшения состояния в экономике (при этом стимулирование со стороны ЦБ не сопряжено с инфляционными рисками ввиду слабого спроса в условиях карантинных мер)", - отмечает Ренат Малин.