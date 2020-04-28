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28 апреля 2020 года 11:51
"ВТБ Капитал" понизил оценку "префов" Транснефти на 7%, подтвердив рейтинг "покупать"
"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость привилегированных акций "Транснефти" (MOEX: TRNF) на 7% - до 203 тыс. рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Дмитрия Лукашова, Екатерины Родиной, Александра Донского, Анны Стекольщиковой и Айдара Сафина. Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена. "Исходя из условий новой сделки ОПЕК+, российские компании должны значительно сократить добычу нефти в 2020-2022 годах, и падение объемов транспортировки скажется прежде всего на "Транснефти". Учитывая данный фактор и обновленные макроэкономические прогнозы, наша прогнозная цена "префов" "Транснефти" была понижена на 7%. Вместе с тем "Транснефть" остается компанией, которая может обеспечить самую высокую в секторе дивидендную доходность за 2020 год - на уровне 7,9%", - говорится в обзоре. Кроме того, в нем отмечается, что, по мнению аналитиков, российский нефтяной сектор - один из самых финансово эффективных в мире, который по устойчивости к внешним угрозам на голову опережает международных конкурентов. "Транснефть" предоставляет российским нефтяным компаниям не имеющие аналогов возможности транспортной системы: вариативность и скорость доставки, надежность контрагентов, способность сохранять качество нефтяной смеси, несмотря на непредсказуемость производственной нагрузки, а также гибкость отгрузки. Это воспринимается как само собой разумеющееся, но на самом деле означает, что Россия имеет преимущество перед большинством других игроков, занимающихся добычей на суше. И хотя это не может защитить компании от экономических убытков, тем не менее, это гарантирует работоспособность системы", - пишут аналитики "ВТБ Капитала". По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены привилегированных акций "Транснефти", основанный на оценках аналитиков 8 инвестиционных банков, составляет 174,738 тыс. рублей за штуку, консенсус-рекомендация - "держать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 135,400 тыс. рублей за штуку.
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Компании упоминаемые в новости: Транснефть
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