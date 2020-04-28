"БКС Глобал Маркетс" считает справедливой YTM нового выпуска евробондов Лукойла в диапазоне 3,60-3,65%

Лукойл размещает новый выпуск долларовых еврооблигаций на срок 10 лет, и аналитики "БКС Глобал Маркетс" считают справедливой YTM (доходность к погашению - прим. ИФ) размещаемых евробондов в диапазоне 3,60-3,65%, говорится в обзоре инвесткомпании.

"Обращающийся выпуск LUKOIL 26 (YTM 3,38%) торгуется с дисконтом около 30 б.п. к кривой Газпрома (Baa2/BBB-/BBB) и предлагает премию 48 б.п. к суверенной кривой доходности. GAZPRU 30 (YTM 3,85%) с сопоставимой дюрацией выглядит довольно дорого относительно кривой Газпрома. Таким образом, мы считаем справедливым дисконт нового выпуска LUKOIL 30 к GAZPRU 30 на уровне 20 б.п., что соответствует YTM 3,60%-3,65% и премии около 60 б.п. к суверенной кривой", - отмечают эксперты "БКС Глобал Маркетс".

Лукойл - одна из крупнейших нефтегазовых компаний в России, осуществляет деятельность более чем в 30 странах. В 2019 г. объемы производства составили 1,8 млн барр. жидких УВ в сутки (95% в России), газа -0,6 млн барр. н. э. в сутки (51% в России, 40% в Узбекистане), нефтепродуктов - 1.4 млн барр. в сутки (64% в России, 15% в Италии, 10% в Болгарии). Доказанные запасы Лукойла на конец 2019 г. составляли 15,8 млрд барр. н. э. (обеспеченность запасами 18 лет). У Лукойла самые высокие показатели кредитоспособности среди российских корпоративных эмитентов, что отражено в наиболее высоких кредитных рейтингах - на одну ступень выше суверенных, подчеркивают эксперты инвесткомпании.

Также аналитики "БКС Глобал Маркетс" отмечают, что у Лукойла есть значительный запас прочности и ресурсы, и не ждут существенного ухудшения кредитного профиля. Недавно компания сообщила, что сократит капзатраты в 2020 г. (ранее планировалось потратить $8,5 млрд). Даже если FCF окажется отрицательным в 2020 г. на фоне более длительного, чем ожидалось, периода крайне низких цен на нефть, оттоки, по оценкам аналитиков БКС, могут оказаться умеренными. В этом случае компания может ограничить или отметить выплату дивидендов, не допуская увеличение долга. По расчетам аналитиков, соотношение Чистый долг/EBITDA может повыситься до 0,6x в 2020 г. на фоне снижения EBITDA.

"Лукойл зафиксировал рекордный FCF ($10,7 млрд), который был направлен на снижение долга (чистый долг упал до $601 млн), дивиденды и выкуп акций (совокупно около $6,6 млрд). В результате долговая нагрузка упала почти до нуля. Мы считаем валютные риски низкими: почти 100% долговых обязательств номинированы в долларах (96%) и евро (4%), тогда как доля выручка в России составляет 16% (но также привязана к долларовым ценам на нефть). Риски рефинансирования представляются несущественными - краткосрочный долг в размере $2,1 млрд покрыт денежными средствами и эквивалентами (4,0x). Новый выпуск улучшит график погашения долга", - заключают эксперты "БКС Глобал Маркетс".