.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "БКС Глобал Маркетс" считает справедливой YTM нового выпуска евробондов Лукойла в диапазоне 3,60-3,65%
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
28 апреля 2020 года 11:19
"БКС Глобал Маркетс" считает справедливой YTM нового выпуска евробондов Лукойла в диапазоне 3,60-3,65%
Лукойл размещает новый выпуск долларовых еврооблигаций на срок 10 лет, и аналитики "БКС Глобал Маркетс" считают справедливой YTM (доходность к погашению - прим. ИФ) размещаемых евробондов в диапазоне 3,60-3,65%, говорится в обзоре инвесткомпании. "Обращающийся выпуск LUKOIL 26 (YTM 3,38%) торгуется с дисконтом около 30 б.п. к кривой Газпрома (Baa2/BBB-/BBB) и предлагает премию 48 б.п. к суверенной кривой доходности. GAZPRU 30 (YTM 3,85%) с сопоставимой дюрацией выглядит довольно дорого относительно кривой Газпрома. Таким образом, мы считаем справедливым дисконт нового выпуска LUKOIL 30 к GAZPRU 30 на уровне 20 б.п., что соответствует YTM 3,60%-3,65% и премии около 60 б.п. к суверенной кривой", - отмечают эксперты "БКС Глобал Маркетс". Лукойл - одна из крупнейших нефтегазовых компаний в России, осуществляет деятельность более чем в 30 странах. В 2019 г. объемы производства составили 1,8 млн барр. жидких УВ в сутки (95% в России), газа -0,6 млн барр. н. э. в сутки (51% в России, 40% в Узбекистане), нефтепродуктов - 1.4 млн барр. в сутки (64% в России, 15% в Италии, 10% в Болгарии). Доказанные запасы Лукойла на конец 2019 г. составляли 15,8 млрд барр. н. э. (обеспеченность запасами 18 лет). У Лукойла самые высокие показатели кредитоспособности среди российских корпоративных эмитентов, что отражено в наиболее высоких кредитных рейтингах - на одну ступень выше суверенных, подчеркивают эксперты инвесткомпании. Также аналитики "БКС Глобал Маркетс" отмечают, что у Лукойла есть значительный запас прочности и ресурсы, и не ждут существенного ухудшения кредитного профиля. Недавно компания сообщила, что сократит капзатраты в 2020 г. (ранее планировалось потратить $8,5 млрд). Даже если FCF окажется отрицательным в 2020 г. на фоне более длительного, чем ожидалось, периода крайне низких цен на нефть, оттоки, по оценкам аналитиков БКС, могут оказаться умеренными. В этом случае компания может ограничить или отметить выплату дивидендов, не допуская увеличение долга. По расчетам аналитиков, соотношение Чистый долг/EBITDA может повыситься до 0,6x в 2020 г. на фоне снижения EBITDA. "Лукойл зафиксировал рекордный FCF ($10,7 млрд), который был направлен на снижение долга (чистый долг упал до $601 млн), дивиденды и выкуп акций (совокупно около $6,6 млрд). В результате долговая нагрузка упала почти до нуля. Мы считаем валютные риски низкими: почти 100% долговых обязательств номинированы в долларах (96%) и евро (4%), тогда как доля выручка в России составляет 16% (но также привязана к долларовым ценам на нефть). Риски рефинансирования представляются несущественными - краткосрочный долг в размере $2,1 млрд покрыт денежными средствами и эквивалентами (4,0x). Новый выпуск улучшит график погашения долга", - заключают эксперты "БКС Глобал Маркетс".
.
Компании упоминаемые в новости: X5 Retail Group
.
28 апреля 2020 года 15:54
Рынком нефти по-прежнему правят мимолетные импульсы и давление, исходящее от высокого предложения - ИК "Велес Капитал"
Июньские фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии вторника в РФ не показывали единой динамики, изменяясь на 1-10%, констатирует аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. В плюсе оказались котировки международного сорта. Цены в целом пытались отступить от минимумов дня, когда котировки на... читать дальше
.28 апреля 2020 года 15:36
Резкие колебания котировок продлятся еще несколько недель, однако аналитики Julius Baer придерживаются конструктивной позиции и ожидают восстановления цен на нефть в долгосрочной перспективе, говорится в комментарии компании. Инвестиции в биржевые продукты на рынках нефтяных фьючерсов показали... читать дальше
.28 апреля 2020 года 13:39
Стоимость фрахта крупнотоннажных нефтепродуктовых танкеров взлетела, поскольку нефтеперерабатывающие компании арендуют их для хранения излишков своей продукции в условиях падения спроса из-за пандемии, пишет Financial Times. Тарифы на фрахт крупнотоннажных танкеров 2 класса, способных перевозить... читать дальше
.28 апреля 2020 года 12:29
Падение цен на нефть продлится до конца недели, говорится в комментарии ITI Capital. Нефть на прошлой неделе оказалась в аутсайдерах - ее цена упала более чем на 20% после резкого отскока в понедельник вслед за пролонгацией фьючерсного контракта WTI с мая на июнь. "Мы считаем, что... читать дальше
.28 апреля 2020 года 12:04
Поползновения рисковых активов, включая евро, к росту на данном этапе по-прежнему выглядят зыбкими и мимолетными, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". Инвестиционное сообщество на этой неделе ждет итогов заседаний Европейского центрального банка и Федрезерва, отмечает аналитик ГК "ФИНАМ" Зарина... читать дальше
.28 апреля 2020 года 10:45
По мнению аналитиков "Уралсиба", в текущем году на ситуацию на рынке алюминия оказывает влияние развитие эпидемии коронавируса, отмечается в обзоре корпорации. В 1 кв. 2020г в мире наблюдался существенный избыток предложения алюминия, который оценивался в 1,7 млн т., однако падение потребления в 1... читать дальше
.28 апреля 2020 года 09:43
Фондовые индексы США повысились по итогам торгов в понедельник . Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник не демонстрируют единой тенденции. WTI продолжает стремительно дешеветь, Brent торгуется у $19 за баррель. читать дальше
.27 апреля 2020 года 16:11
Учитывая экспирацию майского контракта на этой неделе, аналитики "БКС Глобал Маркетс" не исключают новых сюрпризов с ценами, несмотря на то что фьючерс Brent не подразумевает обязательств на поставку. Цена Brent может варьироваться в широком диапазоне $18-27/барр., говорится в обзоре. Несмотря... читать дальше
.27 апреля 2020 года 14:59
Исполнение предстоящей сделки OPEC+ вызывает ряд вопросов, так как целый ряд стран не спешит сокращать добычу - Альфа-банк
Исполнение предстоящей сделки OPEC+ вызывает ряд вопросов, так как целый ряд стран не спешит сокращать добычу, ставя под сомнение соблюдение ими установленных квот, отмечается в обзоре Альфа-банка. Тем не менее, OPEC+ ожидает цены на нефть Brent на уровне $40/барр. к середине 2020г, как... читать дальше
.27 апреля 2020 года 11:30
Нефтяные котировки на старте недели находятся под существенным давлением: контракты на Brent снижаются на 5% и торгуются чуть выше отметки $23,5/bbl, фьючерсы на WTI падают на 14% до уровней ниже ниже $15/bbl, говорится в обзоре "Нордеа банка". В центре внимания участников нефтяного рынка остается... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.