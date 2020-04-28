"БКС Глобал Маркетс" рекомендует увеличивать позиции в облигациях Х5 при наличии премии к ОФЗ выше 120 б.п.

Аналитики "БКС Глобал Маркетс" рекомендуют увеличивать позиции в облигациях Х5 Retail Group при наличии премии к ОФЗ выше 120 б.п., сообщается в обзоре компании.

X5 Retail Group опубликовала финансовые результаты за 1К20, отразившие рост выручки и EBITDA при снижении чистой прибыли и долговой нагрузки, констатируют аналитики "БКС Глобал Маркетс".

Выручка Х5 выросла на 15,6% г/г - до 469 млрд руб. благодаря росту спроса во время вспышки коронавируса и увеличению торговых площадей на 11%. 79% выручки приходится на формат магазинов "у дома" "Пятерочка", 17% – на супермаркеты "Перекресток" и 4% – на гипермаркеты "Карусель". Сопоставимые продажи LfL повысились на 5,7% на фоне роста трафика на 3,7% и чека на 1,9%. Чистая прибыль, рассчитанная в соответствии с МСФО 16, снизилась на 52% г/г (до 4 млрд руб.) в основном в связи с переоценкой обязательств в иностранной валюте по валютным договорам аренды. По старым стандартам МСФО5 17 чистая прибыль составила 8,2 млрд руб., показав снижение 12,1% г/г.

EBITDA по итогам 1К20 в соответствии с МСФО 16 выросла на 11,9% г/г и составила 56,3 млрд руб., показав маржинальность 12% по сравнению с 12,4% по результатам 1К19. Без учета новых стандартов EBITDA насчитывает 32,5 млрд руб. с рентабельностью 6,9% против 29 млрд руб. и 7,1% соответственно годом раннее. EBITDA LTM составляет 217,5 млрд руб., что на 3% выше показателя 2019 г. Операционный денежный поток вырос на 84,7% г/г (до 54,2 млрд руб.) на фоне положительного изменения оборотного капитала. Несмотря на увеличение CAPEX на 41,3% г/г (до 17,5 млрд руб.), FCF по итогам квартала увеличился в 2,2 раза - до 36,7 млрд руб.. В связи с распространением пандемии прогноз по CAPEX на 2020 г. был снижен и не должен превысить уровня прошлого года.

Общий долг Х5 снизился на 12,9% с начала года - до 199 млрд руб.. С учетом обязательств по аренде совокупный долг составил 693 млрд руб.. Долговая нагрузка по показателю Чистый долг/EBITDA с учетом арендных обязательств, признанных при переходе на МСФО 16, сократилась до 3,1х с 3,3х. Без учета перехода на новый стандарт чистый левередж сократился с 1,7х до 1,5х. Все обязательства номинированы в рублях. На краткосрочную часть долга приходится 33% или 66,4 млрд руб., однако риск рефинансирования низкий с учетом доступных кредитных лимитов в объеме 438,5 млрд руб.

"На фоне резкого снижения ликвидности вторичного рынка корпоративных облигаций бид/аск спреды по облигациям Х5 расширились, выпуски предлагают премию 100-150 б.п. к ОФЗ. Мы рекомендуем увеличивать позиции в облигациях Х5 при наличии премии к ОФЗ на уровне выше 120 б.п. Напомним, что Х5 включена в перечень системообразующих предприятий, а большинство облигаций эмитента – в ломбардный список ЦБ РФ", - указывают специалисты "БКС Глобал Маркетс".