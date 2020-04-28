Доходности среднесрочных ОФЗ имеют потенциал для дальнейшего снижения - "ВТБ Капитал"

Доходности среднесрочных ОФЗ имеют потенциал для дальнейшего снижения, говорится в обзоре "ВТБ Капитала".

Еще до того как совет директоров Банка России принял решение о снижении ключевой ставки, кривая ОФЗ сместилась вниз на 10-30 бп на фоне ожиданий смягчения денежно-кредитной политики и сильных результатов аукциона ОФЗ, отмечают аналитики "ВТБ Капитала" Максим Коровин и Игорь Рапохин. Мягкая риторика регулятора вызвала дальнейший рост цен. По итогам недели кривая сместилась вниз на 20–40 бп, завершив торги в диапазоне 5,3–6,3%. Среднесрочные выпуски показали опережающую динамику, опустившись в доходности на 30-37 бп. Самые заметные изменения показали ОФЗ-26222 (YTM 5,59%) и ОФЗ-26207 (YTM 5,70%), доходности которых снизились на 37 бп н/н.

"Наиболее активно торговавшийся выпуск ОФЗ-26229 (YTM 5,68%), в котором недельный оборот на Мосбирже составил 32 млрд руб. или 23% от общего объема, опустился в доходности на 33 бп. Короткие и длинные выпуски снизились в доходности на 20-30 бп. Самый длинный выпуск ОФЗ-26230 (YTM 6,27%) снизился в доходности на 23 бп. По нашим оценкам, спреды на отрезках 5–10 лет и 5–15 лет за неделю расширились на 8–10 бп, приблизившись к 2-летним максимумам. Между тем реальная доходность ОФЗ-52002 (YTM 2,51%) снизилась на 28 бп, ОФЗ-52001 (YTM 2,64%) – на 16 бп. Средний спред вмененной инфляции снизился до 3,04% с 3,30%. Облигации других развивающихся стран торговались разнонаправленно. 10-летние выпуски Колумбии, Бразилии и ЮАР показали отстающую динамику, прибавив в доходности 26-160 бп. Доходность 10-летнего выпуска Индии снизилась на 24 бп." - указывают специалисты

Отдельно, по мнению экспертов, стоит отметить, что на прошедших выходных министр финансов Антон Силуанов заявил, что в этом году объем заимствований с целью компенсации недополученных ненефтегазовых доходов, скорее всего, вырастет. По оценке министра, может потребоваться более 1 трлн руб. дополнительных заимствований. Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов оценил потребность в дополнительных заимствованиях в 1,5-2,0 трлн руб. Изначально Минфин планировал объем чистых заимствований на 2020 г. в размере 1,7 трлн руб. (2,3 трлн руб. гросс).

По данным Национального расчетного депозитария (НРД), вторую неделю подряд нерезиденты выступали чистыми покупателями ОФЗ, и за неделю их вложения в ОФЗ в номинальном выражении выросли примерно на 47 млрд руб. Самый значительный приток был зафиксирован в следующие выпуски: ОФЗ-26229 (31 млрд руб. на фоне значительных покупок на аукционе Минфина), ОФЗ-26207 (7,3 млрд руб.) и ОФЗ-26228 (6,7 млрд руб.). Самый значительный отток наблюдался из ОФЗ-26226 (-6 млрд руб.), ОФЗ-26225 (-2,9 млрд руб.) и ОФЗ-26224 (-2,9 млрд руб.). Перед этим чистый приток средств зарубежных инвесторов в ОФЗ составил 23 млрд руб., отмечают аналитики

"На прошлой неделе кривая почти вернулась к уровням, наблюдавшимся до начавшейся в конце февраля распродажи. При опережающей динамике среднесрочных ОФЗ-ПД спреды на отрезках 5–10 и 5–15 лет, по нашим оценкам, расширились за неделю на 12 бп и 9 бп соответственно, приблизившись к 2-летним максимумам. Учитывая переход Банка России к мягкой денежно-кредитной политике, мы считаем оправданным более высокий, чем обычно, наклон кривой, и видим потенциал дальнейшего снижения доходности среднесрочных ОФЗ, - пишут Максим Коровин и Игорь Рапохин. - Согласно нашей модели кривой ОФЗ, уровни доходностей среднесрочные ОФЗПД в настоящий момент соответствуют одному снижению ставки на 25 бп на горизонте 6 месяцев, с учетом того, что выпуски со сроком обращения 3–6 лет торгуются с доходностью в диапазоне 5,40–5,70%. Также стоит отметить, что в последние две недели спрос со стороны иностранных инвесторов был сосредоточен в середине кривой, при этом нерезиденты несколько сократили свои вложения в длинные бумаги".

Аналитики "ВТБ Капитала" в целом полагают, что рынок начнет закладывать в котировки более значительное снижение ставок в краткосрочной перспективе, в то время как, по их мнению, нейтральный уровень ключевой ставки по-прежнему составляет 5,50%. "Мы также полагаем, что в дальнейшем спрос со стороны международных инвесторов восстановится, однако едва ли это восстановление будет иметь V-образную форму, как это было, например, во время нескольких эпизодов волатильности в 2018 г. Глобальный "аппетит" к риску по -прежнему выглядит неустойчиво, несмотря на восстановление на мировых рынках акций, так что мы ожидаем, что в следующие 12 месяцев нерезиденты продолжат придерживаться осторожного подхода в отношении риска развивающихся стран. Таким образом, в свете потенциального увеличения объема эмиссии российского локального долга мы полагаем, что доля иностранных инвесторов на рынке ОФЗ к концу года может сократиться. В то же время роль банков в ценообразовании на рынке ОФЗ должна вырасти. На наш взгляд, такая комбинация факторов должна способствовать росту временной премии в кривой ОФЗ и увеличению наклона кривой. Таким образом, нашими фаворитами на кривой остаются 3–5-летние выпуски, тогда как на текущих уровнях котировок мы отмечаем ограниченный потенциал дальнейшего роста цен на дальнем отрезке кривой ОФЗ".

Отдельно специалисты отмечают, что за последнее время заметно выросла привлекательность инфляционных линкеров. В настоящий момент ОФЗ-52001 (YTM 2,64%) и ОФЗ-52002 (YTM 2,51%) торгуются с вмененными спредами инфляции в 2,91% и 3,17% соответственно к кривой ОФЗ с фиксированным купоном, что соответствует нижнему квартилю 2-летнего диапазона и всего на 15–20 бп выше исторических минимумов, зарегистрированных в январе текущего года. В июне–июле уровень carry в инфляционных линкерах повысится, поскольку их номиналы будут индексироваться на инфляцию соответственно за март (0,6%) и апрель (прогноз "ВТБ Капитала" – 0,85%). "Однако, мы считаем, что для покупки линкеров появится еще более удачный момент. Мы ожидаем, что они продолжат отставать от ралли в ОФЗ-ПД, так как участники рынка будут закладывать в кривую ОФЗ-ПД продолжение цикла снижения ставок ЦБ", - пишут они.